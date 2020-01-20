Невестка Аллы Пугачевой снялась в горячем видео

Супруга Никиты Преснякова Алена Краснова-Преснякова показала завораживающее пляжное видео.

В ролике жена внука Аллы Пугачевой позирует в откровенном купальнике на фоне заходящего над океаном солнца.

"Не терпится поделиться с вами творением violin photos, у меня никогда не было видео красивее этого... Снимали на пляже с вулканическим песком, контраст океана и берега завораживает.. Ну и конечно же эти закаты", - написала Алена.

Напомним, сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков женился на Алене Красновой в 2017 году.

Никита Пресняков и Алена Краснова-Преснякова

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