Невесте Тимати – 24: самые откровенные фото Анастасии Решетовой

23 января 2019 года невесте российского рэпера Тимати и модели Анастасии Решетовой исполнилось 24 года.

Девушка родилась в Москве в 1996 году. В 2014 году, когда Анастасии было 18 лет, она приняла участие в конкурсе "Мисс Россия", став первой вице-мисс. Впрочем, популярность к Решетовой пришла после того, как в 2015 году она начала встречаться с Тимати. Рэпер снял возлюбленную в нескольких своих клипах – "Зеро" и "Ключи от рая". OBOZREVATEL предлагает читателям увидеть самые откровенные фото звезды.

Анастасия Решетова Instagram @volkonskaya.reshetova

Так, Анастасия является одной из самых популярных девушек в Instagram в России. Сейчас за страницей Решетовой в соцсети следит 3,3 млн подписчиков.

Анастасия Решетова Instagram @volkonskaya.reshetova

Невеста рэпера активно ведет свою страницу в соцсети, где регулярно делится личными фотографиями. Особое внимание поклонников привлекают соблазнительные фото Анастасии, на которых можно рассмотреть ее роскошную фигуру.

Анастасия Решетова Instagram @volkonskaya.reshetova

Осенью 2019 года Решетова впервые стала мамой, родив Тимати сына Ратмира. Фотографиями с малышом новоиспеченная мамочка также теперь часто делится в сети.

Примечательно, что после родов Анастасии удалось довольно быстро вернуть прежнюю форму, и уже сейчас, спустя всего лишь несколько месяцев после рождения Ратмира, звезда смело хвастается соблазнительной фигурой в купальнике.

Анастасия Решетова Instagram @volkonskaya.reshetova

Анастасия Решетова Instagram @volkonskaya.reshetova

Анастасия Решетова Instagram @volkonskaya.reshetova

Анастасия Решетова Instagram @volkonskaya.reshetova

Анастасия Решетова Instagram @volkonskaya.reshetova

Для того, чтобы поддерживать свою фигуру в форме, Решетова тщательно следит за питанием и регулярно занимается спортом. Более того, к физическим нагрузкам модель вернулась уже вскоре после родов.

Анастасия Решетова Instagram @volkonskaya.reshetova

Анастасия Решетова Instagram @volkonskaya.reshetova

Анастасия Решетова Instagram @volkonskaya.reshetova

Анастасия Решетова Instagram @volkonskaya.reshetova

Анастасия Решетова Instagram @volkonskaya.reshetova

Анастасия Решетова Instagram @volkonskaya.reshetova

Анастасия Решетова Instagram @volkonskaya.reshetova

Как сообщал OBOZREVATEL:

16 октября Тимати и Решетова официально стали родителями.

Позже стало известно, в честь кого Тимати назвал своего сына.

Спустя время мама Тимати Симона Черноморская показала, как проходило рождение его сына.

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