"Неугомонный": голый Газманов в полотенце ошарашил сеть танцами

68-летний российский певец Олег Газманов, которому запрещен въезд в Украину из-за посещения оккупированного Крыма, ошарашил поклонников танцами в полотенце.
Соответствующее видео опубликовала его супруга Марина на своей странице в Instagram, поделившись кадрами с отдыха в Сочи после "Новой волны" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).
"На зарядку становись", — подписала она под постом, на котором сначала живо отплясывает голый Газманов в голубом полотенце на фоне моря, после чего сама Марина с гибкость пантеры вышагивает в танцевальном зале.
Газманов в полотенце
Кадр из видео
"Он с вами все моложе и энергичней", "Неугомонный Олег Газманов", "Дедуля", "Уникальные люди", "Вы пантера, он ваш Лев", – отреагировали пользователи.
Доброе утро! На разминку становись! Два сообщающих сосуда ты и я и в радости, и в горести. Все чувства на двоих. Так что радуемся больше и ярче в парах! Погода -ясные дни, испьём по капелькe, мелкими глоточками... @oleggazmanov #моиясныедни #love #live #followforfollowback #instagood #instagram #me #good #goodmorning #goodlife
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее счастливый Газманов заговорил о том, что у него все еще есть возможность завести детей.
Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!