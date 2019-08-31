"Неугомонный": голый Газманов в полотенце ошарашил сеть танцами

68-летний российский певец Олег Газманов, которому запрещен въезд в Украину из-за посещения оккупированного Крыма, ошарашил поклонников танцами в полотенце.

Соответствующее видео опубликовала его супруга Марина на своей странице в Instagram, поделившись кадрами с отдыха в Сочи после "Новой волны" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"На зарядку становись", — подписала она под постом, на котором сначала живо отплясывает голый Газманов в голубом полотенце на фоне моря, после чего сама Марина с гибкость пантеры вышагивает в танцевальном зале.

Газманов в полотенце Кадр из видео

"Он с вами все моложе и энергичней", "Неугомонный Олег Газманов", "Дедуля", "Уникальные люди", "Вы пантера, он ваш Лев", – отреагировали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее счастливый Газманов заговорил о том, что у него все еще есть возможность завести детей.

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