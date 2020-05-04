Не живут вместе: раскрыты подробности брака Макаревича и его новой возлюбленной

Российский музыкант, фронтмен группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который недавно признался в том, что женился в четвертый раз, не живет вместе со своей супругой Эйнат Кляйн.

Об этом сообщает издание "7дней.ru". По словам инсайдеров, после свадебного путешествия молодожены оказались по разные стороны границ, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса. Так, Эйнат осталась в Израиле, откуда она родом, где карантин ввели еще в начале марта. А Макаревич до сих пор коротает дни в России. Сейчас супруги общаются посредством видеозвонков.

Эйнат Кляйн и Андрей Макаревич Фото: 7days.ru

Отмечается, что о новой жене музыканта известно не много – она занимается винным делом и путешествиями. К слову, в свадебную поездку супруги отправились в Италию, они уехали отдыхать в горы в начале 2020 года. О бракосочетании знали только самые близкие, афишировать событие Макаревич не стал.

Эйнат Кляйн и Андрей Макаревич Фото: 7days.ru

Эйнат Кляйн Фото: instagram/_einatklein_

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак показала дом, в котором проживает Андрей Макаревич.

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