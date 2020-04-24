Российская телеведущая Ксения Собчак высмеяла мнение экс-участницы шоу "Дом-2" Виктории Бони о том, что коронавирус – это выдумка, которая появилась в результате всемирного заговора.

Так, она поделилась в своих Instagram-сторис публикацией продюсера Александра Роднянского, который назвал "дикими конспирологическими бреднями" якобы имевшие место рассуждения Бони. И заявила, что "даже он не выдержал тупости Виктории".

Ксения Собчак и Виктория Боня

"Даже Александр Ефимович не выдержал тупости некоторых блогерш", – резюмировала Собчак.

Собчак обвинила Боню в тупости Фото: instagram/xenia_sobchak

Отметим: Боня ранее сообщала, что людей по всему миру "устрашают" инфекцией, чтобы "потом вакцинировать всех и установить чипы". На нее подписаны 6,7 миллиона пользователей. Женщина подчеркивала, что лишь "делится фактами, которые изучают специалисты и доктора".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Виктория Боня оскандалилась заявлением о коронавирусе. По словам звезды, он пойдет на пользу людям и все "заплатят за свою неосознанную жизнь именно такой ценой".

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