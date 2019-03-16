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"Не смогли сохранить": Собчак впервые прокомментировала разрыв с Виторганом

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Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак впервые официально прокомментировала новость о разрыве отношений с ее супругом Максимом Виторганом.

Об этом она рассказала в эфире программы "Секрет на миллион", уточнив, что замешано отсутствие постоянной заботы и внимания, передает "МК".

При этом Собчак добавила, что отношения – это цветок, который нужно поливать. А телеведущая с супругом не справились с этим заданием, ведь "если два взрослых человека не смогли сохранить отношения, это их общая вина".

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"Не смогли сохранить": Собчак впервые прокомментировала разрыв с Виторганом

На вопрос, прошла ли любовь с Виторганом она ответила "хороший вопрос". А свой роман с Константином Богомоловым она отказалась комментировать, отметив, что является верной.

Ксения Собчак

Ксения Собчак

скриншот

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Персоны
Ксения СобчакМаксим ВиторганКонстантин Богомолов
Место
Россия
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