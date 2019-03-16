"Не смогли сохранить": Собчак впервые прокомментировала разрыв с Виторганом

Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак впервые официально прокомментировала новость о разрыве отношений с ее супругом Максимом Виторганом.
Об этом она рассказала в эфире программы "Секрет на миллион", уточнив, что замешано отсутствие постоянной заботы и внимания, передает "МК".
При этом Собчак добавила, что отношения – это цветок, который нужно поливать. А телеведущая с супругом не справились с этим заданием, ведь "если два взрослых человека не смогли сохранить отношения, это их общая вина".
На вопрос, прошла ли любовь с Виторганом она ответила "хороший вопрос". А свой роман с Константином Богомоловым она отказалась комментировать, отметив, что является верной.
Ксения Собчак
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Как сообщал OBOZREVATEL:
Собчак официально вышла замуж за Максима Виторгана в феврале 2013 года. В 2016-м у них родился сын.
В конце 2018 года в сети появились доказательства того, что отношения пары оказались на грани разрыва, поскольку Собчак закрутила роман с российским режиссером Константином Богомоловым.
21 января супруг Собчак избил Богомолова из-за подозрений в романе с его женой.
Позже появились подробности драки. В частности сообщалось, что Виторган был пьяным.
Недавно Максим в нецензурной форме высказался о том, как относится к конфликту с Богомоловым и слухам о разводе с Собчак.
6 марта Ксению заметили вместе с Богомоловым в аэропорту и уже в тот же вечер они мило поцеловались в щеку на официальном мероприятии.
Вечером 7 марта Собчак и Виторган написали одинаковые тексты о том, что давно уже не живут вместе.
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