Не шевелится губа: Пугачева взбудоражила сеть внешним видом после неудачной пластики

В сети появилось новое видео с российской певицей Аллой Пугачевой. Поклонники артистки обратили внимание на то, что она практически не шевелит верхней губой и предположили, что это из-за неудачной пластической операции.
Видео разместили на фан-аккаунте певицы в Instagram. (Чтобы посмотреть ролик, доскрольте страницу до конца).
Алла Пугачева
gazeta.ru
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"Вот вам пример ботокса на губах! Прежде, чем делать губки, хорошо подумайте, нужен ли вам такой ротик!", "Да уж, кривенько вышло", "Так и глаза уже с трудом открываются... Утянули кожу за уши с лихвой", - пишут в сети.
Отметим, что в 2019 году артистка выглядела иначе.
instagram.com/alla_orfey
instagram.com/alla_orfey
instagram.com/alla_orfey
instagram.com/alla_orfey
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Максим Галкин откровенно рассказал о суррогатной матери, которая родила им с Аллой Пугачевой детей — дочь Лизу и сына Гарри.
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