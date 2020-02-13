Не шевелится губа: Пугачева взбудоражила сеть внешним видом после неудачной пластики

В сети появилось новое видео с российской певицей Аллой Пугачевой. Поклонники артистки обратили внимание на то, что она практически не шевелит верхней губой и предположили, что это из-за неудачной пластической операции.

Видео разместили на фан-аккаунте певицы в Instagram. (Чтобы посмотреть ролик, доскрольте страницу до конца).

Алла Пугачева gazeta.ru

"Вот вам пример ботокса на губах! Прежде, чем делать губки, хорошо подумайте, нужен ли вам такой ротик!", "Да уж, кривенько вышло", "Так и глаза уже с трудом открываются... Утянули кожу за уши с лихвой", - пишут в сети.

Отметим, что в 2019 году артистка выглядела иначе.

instagram.com/alla_orfey

instagram.com/alla_orfey

instagram.com/alla_orfey

instagram.com/alla_orfey

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Максим Галкин откровенно рассказал о суррогатной матери, которая родила им с Аллой Пугачевой детей — дочь Лизу и сына Гарри.

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