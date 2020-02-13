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13 февраля • обновлено в 13:12
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Не шевелится губа: Пугачева взбудоражила сеть внешним видом после неудачной пластики

1.7т
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В сети появилось новое видео с российской певицей Аллой Пугачевой. Поклонники артистки обратили внимание на то, что она практически не шевелит верхней губой и предположили, что это из-за неудачной пластической операции.

Видео разместили на фан-аккаунте певицы в Instagram. (Чтобы посмотреть ролик, доскрольте страницу до конца).

Алла Пугачева

Алла Пугачева

gazeta.ru

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"Вот вам пример ботокса на губах! Прежде, чем делать губки, хорошо подумайте, нужен ли вам такой ротик!", "Да уж, кривенько вышло", "Так и глаза уже с трудом открываются... Утянули кожу за уши с лихвой", - пишут в сети.

Не шевелится губа: Пугачева взбудоражила сеть внешним видом после неудачной пластики
Не шевелится губа: Пугачева взбудоражила сеть внешним видом после неудачной пластики
Не шевелится губа: Пугачева взбудоражила сеть внешним видом после неудачной пластики

Отметим, что в 2019 году артистка выглядела иначе.

Не шевелится губа: Пугачева взбудоражила сеть внешним видом после неудачной пластики

instagram.com/alla_orfey

Не шевелится губа: Пугачева взбудоражила сеть внешним видом после неудачной пластики

instagram.com/alla_orfey

Не шевелится губа: Пугачева взбудоражила сеть внешним видом после неудачной пластики

instagram.com/alla_orfey

Не шевелится губа: Пугачева взбудоражила сеть внешним видом после неудачной пластики

instagram.com/alla_orfey

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Максим Галкин откровенно рассказал о суррогатной матери, которая родила им с Аллой Пугачевой детей — дочь Лизу и сына Гарри.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Алла Пугачева
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