"Не помогает ничего": российская звезда сделала тревожное заявление о Заворотнюк

В борьбе с раком известной российской актрисе Анастасии Заворотнюк не помогут деньги и связи.

Своим опытом с порталом Teleprogramma поделилась актриса Александра Яковлева, пережившая онкологию. Яковлева призвала "держать кулаки" за Заворотнюк и добавила, что известность вряд ли поможет актрисе.

"Не помогает ничего — ни деньги, ни связи. Ничего не поможет, если ты сам не поймешь, в каком состоянии ты находишься", – пояснила она.

Новости Заворотнюк прервала длительное молчание

Яковлева добавила, что в борьбе с раком ей помогло то, что она нашла отличного специалиста.

"Мне просто повезло, что я нашла своего гениального специалиста. До этого момента я умирала", – подчеркнула актриса.

Анастасия Заворотнюк больна раком Утро

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!