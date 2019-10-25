"Не помогает ничего": российская звезда сделала тревожное заявление о Заворотнюк

В борьбе с раком известной российской актрисе Анастасии Заворотнюк не помогут деньги и связи.
Своим опытом с порталом Teleprogramma поделилась актриса Александра Яковлева, пережившая онкологию. Яковлева призвала "держать кулаки" за Заворотнюк и добавила, что известность вряд ли поможет актрисе.
"Не помогает ничего — ни деньги, ни связи. Ничего не поможет, если ты сам не поймешь, в каком состоянии ты находишься", – пояснила она.
Яковлева добавила, что в борьбе с раком ей помогло то, что она нашла отличного специалиста.
"Мне просто повезло, что я нашла своего гениального специалиста. До этого момента я умирала", – подчеркнула актриса.
Анастасия Заворотнюк больна раком
Утро
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Отмечается, что актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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