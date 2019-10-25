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25 октября • обновлено в 06:52
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"Не помогает ничего": российская звезда сделала тревожное заявление о Заворотнюк

1.3т Читать материал на украинском

В борьбе с раком известной российской актрисе Анастасии Заворотнюк не помогут деньги и связи.

Своим опытом с порталом Teleprogramma поделилась актриса Александра Яковлева, пережившая онкологию. Яковлева призвала "держать кулаки" за Заворотнюк и добавила, что известность вряд ли поможет актрисе.

"Не помогает ничего — ни деньги, ни связи. Ничего не поможет, если ты сам не поймешь, в каком состоянии ты находишься", – пояснила она.

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Яковлева добавила, что в борьбе с раком ей помогло то, что она нашла отличного специалиста.

"Мне просто повезло, что я нашла своего гениального специалиста. До этого момента я умирала", – подчеркнула актриса.

Анастасия Заворотнюк больна раком

Анастасия Заворотнюк больна раком

Утро

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Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
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