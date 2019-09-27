Не на отца: в сети определили, на кого похожа внучка Пугачевой

Внучка примадонны Аллы Пугачевой Клавдия Земцова с возрастом стала похожей на дедушку Миколаса Орбакаса.

Как сообщает издание "7Дней", к такому выводу пришли поклонники звездного семейства, которые долгое время спорили, чьи же гены все же передались девочке.

Сообщается, что ранее в сети многие считали, что дочь Кристины Орбакайте похожа на своего отца, бизнесмена Михаила Земцова. Однако, гены клана Пугачевых сыграли свою роль. Девочка с каждым годом все больше становится похожей на маму. А Орбакайте по мере взросления стала копией своего отца.

Клавдия Земцова и Миколас Орбакас

Стоит отметить, что Клавдия недавно пошла в первый класс. Фотографией любимой внучки также делилась примадонна.

"Всего 7 лет, а уже видно, какая красавица растет", – писала Пугачева, получив одобрение от многочисленных поклонников.

Клавдия Земцова пошла в первый класс instagram/orbakaite_k

Клавдия Земцова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети разгорелись споры по поводу внучки Пугачевой.

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