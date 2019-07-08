"Не ходите туда!" Геращенко призвала к бойкоту сепаратистких каналов

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко во время Согласительного совета призвала политиков объявить бойкот телеканалам "NewsOne" и 112, входящих в условный информационный холдинг Медведчука.

Так она отреагировала на заявление "NewsOne" провести телемост с российским телеканалом "Россия24", сообщается на сайте "Європейська солідарність".

Ирина Геращенко Фото: prm.ua

"Я счастлива, что нахожусь в "черных списках" этих телеканалов и ни разу не получала от них приглашение на эфиры. Считаю это знаком качества. А тут сидят те, кто рассказывает еще о Порошенко, а сами всю прошлую неделю провели в эфире этих телеканалов — лидеры и лидерши некоторых фракций, которые не вылезают из этих каналов. И нам здесь рассказывают, как нам надо жить... Докажите не словом, а делом, что для вас что-то значат ценности. Не ходите на эти телеканалы", — высказалась Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия24".

Он апеллирует к телемостам Владимира Познера и Фила Донахью в 80-х годах, которые "положили начало общению между народами (СССР и США)", и уверяет, что прямых переговоров с Россией якобы хочет 70% украинцев.

Объединенные националисты страны от имени лидера партии "Национальный Корпус" Андрея Билецкого потребовали от президента Украины Владимира Зеленского отреагировать на анонсированный телемост и дали ему на это сутки.

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