"Не чувствовала себя сиротой": как сейчас живет 13-летняя дочь Началовой

После смерти российской певицы Юлии Началовой ее единственная дочь Вера осталась жить с родителями артистки.

О том, как 13-летняя девочка переживает потерю мамы, рассказал в шоу "ОтцыFrovka" ее отец Евгений Алдонин, с которым Началова развелась еще в 2011 году.

Юлия Началова с дочкой Верой КП

По словам Алдонина, после смерти певицы он начал принимать активное участие в воспитании дочки.

"Раньше периодически забирал из школы. Сейчас постоянно. Одно дело видеться в каникулы, а сейчас каждый день. Гораздо больше общаемся с дочкой. Ребенок как губка впитывает в себя все. Надо больше уделять этому времени. Он будет меньше чувствовать себя одиноким и брошенным".

Евгений Алдонин с дочкой Верой СтарХит

Также бывший муж Началовой рассказал о состоянии Веры:

"Вера очень хорошо держится. Может, держит в себе и не показывает. Либо до конца не осознает, что произошло. Рецепт здесь простой – окружить ее вниманием и любовью. От меня, от моей супруги Оли. Она тоже очень переживает из-за случившегося. С Верой мы в постоянном диалоге, постоянно разговариваем. Мы приложим максимум усилий, чтобы она не чувствовала себя сиротой".

Евгений Алдонин и Юлия Началова с дочкой Верой Телепрограмма

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