"Не чувствовала себя сиротой": как сейчас живет 13-летняя дочь Началовой

После смерти российской певицы Юлии Началовой ее единственная дочь Вера осталась жить с родителями артистки.
О том, как 13-летняя девочка переживает потерю мамы, рассказал в шоу "ОтцыFrovka" ее отец Евгений Алдонин, с которым Началова развелась еще в 2011 году.
Юлия Началова с дочкой Верой
КП
По словам Алдонина, после смерти певицы он начал принимать активное участие в воспитании дочки.
"Раньше периодически забирал из школы. Сейчас постоянно. Одно дело видеться в каникулы, а сейчас каждый день. Гораздо больше общаемся с дочкой. Ребенок как губка впитывает в себя все. Надо больше уделять этому времени. Он будет меньше чувствовать себя одиноким и брошенным".
Евгений Алдонин с дочкой Верой
СтарХит
Также бывший муж Началовой рассказал о состоянии Веры:
"Вера очень хорошо держится. Может, держит в себе и не показывает. Либо до конца не осознает, что произошло. Рецепт здесь простой – окружить ее вниманием и любовью. От меня, от моей супруги Оли. Она тоже очень переживает из-за случившегося. С Верой мы в постоянном диалоге, постоянно разговариваем. Мы приложим максимум усилий, чтобы она не чувствовала себя сиротой".
Евгений Алдонин и Юлия Началова с дочкой Верой
Телепрограмма
Как сообщал OBOZREVATEL:
Началова была экстренно госпитализирована 11 марта, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болеет в последние годы.
Менеджер артистки отрицала факт госпитализации, но после того, как состояние исполнительницы ухудшилось, – поделилась подробностямив социальных сетях.
Из-за резкого ухудшения состояния певица впала в кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Позже стало известно об острой почечной недостаточности.
Блогер Лена Миро проанализировала ситуацию с певицей и пришла к выводу, что ее состояние ухудшилось из-за алкоголя. Подробнее о болезнях Началовой читайте по этой ссылке.
Позже медики зафиксировали серьезные осложнения у госпитализированной российской певицы.
16 марта стало известно, что Началову в срочном порядке прооперировали из-за угрозы нового абсцесса на ноге. Через несколько часов после операции Юлия скончалась.
Выяснилось, что это произошло в результате отека легких и мозга, которые возникли при осложнении болезни.
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