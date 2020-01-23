"Не было одеял, укрывался флагом": известный телеведущий тронул украинцев мощной речью

Известный украинский ведущий и кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился трогательной речью, которая восхитила украинцев.
Так, на своей странице в социальной сети Instagram он разместил снимок с украинским флагом.
instagram.com/klopotenko
"Этому фото 4 года. Флагу, что на фото, 15 лет. Я не помню, когда именно началась моя сознательная любовь к Украине. Помню, как перед поездкой в Германию просто захотел, чтобы флаг моей страны был со мной. Помню, как некоторое время жил в Америке. Дом арендовал совместно с теми, с кем работал на кухне ресторана. Одеял там на всех не хватало, и я укрывался флагом", - написал он.
instagram.com/klopotenko
"Помню, что в какой стране я бы не был, мне всегда нравилось возвращаться домой. И чем больше времени я проводил за рубежом - тем сильнее понимал свою принадлежность к Украине. Связь "Я-Украина-Дом" в какой-то момент стал неразрывным. Ощущение национальной идентичности стало моей движущей силой. Я начал лелеять в себе слово "украинец". Оно моем сознании", - отметил ведущий. ⠀
instagram.com/klopotenko
"Знаете, говорят, что тебя не смогут полюбить другие, пока ты не полюбишь сам себя. Так же и со страной. Пока мы не полюбим Украины, все остальные будут смотреть на нее вызывающе. Могущество страны в ее народе. У тех, кому не все равно. В каждом, кто находится от Востока до Запада, и с любовью произносит "я - украинец", - добавил Клопотенко.
Цьому фото 4 роки. Прапору, що на фото, 15 років. Я не пам'ятаю, коли саме почалася моя свідома любов до України. Пам'ятаю, як перед поїздкою у Німеччину просто захотів, щоб прапор моєї країни був зі мною. Пам'ятаю, як деякий час жив в Америці. Будинок орендував сумісно з тими, з ким працював на кухні ресторану. Ковдр там на всіх не вистачало, і я вкривався прапором. ⠀ Пам'ятаю, що в якій країні я б не був, мені завжди подобалося повертатися додому. І чим більше часу я проводив за кордоном - тим сильніше розумів свою приналежність до України. Зв'язок "Я-Україна-Дім" в якийсь момент став нерозривним. Відчуття національної ідентичності стало моєю рушійною силою. Я почав плекати всередині себе слово "українець". Воно викарбувалося в моїй свідомості. ⠀ Знаєте, кажуть, що тебе не зможуть полюбити інші, доки ти не полюбиш сам себе. Так само і з країною. Доки ми не полюбимо Україну, всі інші будуть дивитися на неї зухвало. Могутність країни в її народі. В тих, кому не все одно. В кожному, хто знаходиться від Сходу до Заходу, та з любов'ю вимовляє "я - українець". ⠀ З Днем соборності, Рідна.
"Обожаю, когда пишите об Украине, всегда искренне, с любовью. Мечтаю, что когда мы будем единым любящим народом, который уважает и ценит родную землю и украинские традиции", "Это очень сильно! Когда это читаешь, возникает только одна мысль - пожелание, чтобы все украинцы так же разделяли любовь к своей стране", "Лучше не скажешь!", "Великие слова", - пишут в сети.
Как ранее писал OBOZREVATEL, українська співачка та громадська діячка Анастасія Приходько поскаржилася на життя в Україні та заявила, що почувається тут чужою.
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