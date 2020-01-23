"Не было одеял, укрывался флагом": известный телеведущий тронул украинцев мощной речью

Известный украинский ведущий и кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился трогательной речью, которая восхитила украинцев.

Так, на своей странице в социальной сети Instagram он разместил снимок с украинским флагом.

instagram.com/klopotenko

"Этому фото 4 года. Флагу, что на фото, 15 лет. Я не помню, когда именно началась моя сознательная любовь к Украине. Помню, как перед поездкой в ​​Германию просто захотел, чтобы флаг моей страны был со мной. Помню, как некоторое время жил в Америке. Дом арендовал совместно с теми, с кем работал на кухне ресторана. Одеял там на всех не хватало, и я укрывался флагом", - написал он.

instagram.com/klopotenko

"Помню, что в какой стране я бы не был, мне всегда нравилось возвращаться домой. И чем больше времени я проводил за рубежом - тем сильнее понимал свою принадлежность к Украине. Связь "Я-Украина-Дом" в какой-то момент стал неразрывным. Ощущение национальной идентичности стало моей движущей силой. Я начал лелеять в себе слово "украинец". Оно моем сознании", - отметил ведущий. ⠀

instagram.com/klopotenko

"Знаете, говорят, что тебя не смогут полюбить другие, пока ты не полюбишь сам себя. Так же и со страной. Пока мы не полюбим Украины, все остальные будут смотреть на нее вызывающе. Могущество страны в ее народе. У тех, кому не все равно. В каждом, кто находится от Востока до Запада, и с любовью произносит "я - украинец", - добавил Клопотенко.

"Обожаю, когда пишите об Украине, всегда искренне, с любовью. Мечтаю, что когда мы будем единым любящим народом, который уважает и ценит родную землю и украинские традиции", "Это очень сильно! Когда это читаешь, возникает только одна мысль - пожелание, чтобы все украинцы так же разделяли любовь к своей стране", "Лучше не скажешь!", "Великие слова", - пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, українська співачка та громадська діячка Анастасія Приходько поскаржилася на життя в Україні та заявила, що почувається тут чужою.

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