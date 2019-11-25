"Не буду смотреть, без него шоу умерло": в сети бурно отреагировали на уход Данилко из "Х-Фактора"

Украинский певец Андрей Данилко со слезами покинул проект "Х-Фактор". В сети бурно отреагировали на такой поступок одного из членов жюри.

Соответствующее видео было опубликовано в сети. Напомним, что инцидент произошел после того, как во время отбора артисту досталась категория "Группы". Данилко заявил, что ему трудно, он опустошен и не сможет ничем помочь участникам (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Андрей Данилко Скриншот с видео

Андрей Данилко Скриншот с видео

Поклонники очень расстроились из-за ухода певца из "Х-Фактора". В комментариях под видео они написали, что Данилко был одним их самых честных и адекватных на проекте. А также отметили, что не будут смотреть без него шоу — оно будет уже не таким.

Как сообщал OBOZREVATEL, судьи предупреждали участников, что тренировочный лагерь станет настоящим испытанием, так как в юбилейный сезон на шоу пришло очень много талантливых музыкантов. Первый выпуск после кастингов можно посмотреть по ссылке.

Во время второго тренировочного лагеря судьям пришлось решить, кто поедет домой, а кто останется. Конкурсантов разделили на два автобуса. Все подробности последнего выпуска можно посмотреть по ссылке.

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