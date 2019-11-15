Названы гонорары российских звезд в новогоднюю ночь: кто самый дорогой

РосСМИ узнали сумму гонорара, за которую российские звезды готовы выступить в новогоднюю ночь.

Как передают Дни.ру, не все артисты согласны променять Новый год в кругу семьи на выступление, даже за огромнные суммы.

Так, за свое 45-минутное выступление певица Наргиз берет почти два миллиона рублей. Порядка 3,5 миллиона берут Полина Гагарина и Дима Билан.

Дима Билан Cosmopolitan

Полина Гагарина Instagram

Светлана Лобода готова выступить за пять миллионов в России. А вот зарубежным поклонникам придется заплатить гораздо больше, однако точная сумма не называется.

Светлана Лобода Апостроф

От семи миллионов просит Григорий Лепс.

Григорий Лепс КП

Однако самыми дорогими артистами в Новый год считаются Алла Пугачева и Сергей Шнуров. Свое выступление звезды оценивают в 21 миллион рублей.

Правда, в отличие от Шнурова, готового выступить за такую сумму в новогоднюю ночь, Примадонна споет просто в праздничные дни. В сам Новый год певица выступать отказывается.

Алла Пугачева Минск-новости

Ранее OBOZREVATEL сообщал сумму гонорара, которую российская певица Алла Пугачева заработала за свой последний концерт в Беларуси.

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