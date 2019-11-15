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15 ноября • обновлено в 10:16
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Названы гонорары российских звезд в новогоднюю ночь: кто самый дорогой

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РосСМИ узнали сумму гонорара, за которую российские звезды готовы выступить в новогоднюю ночь.

Как передают Дни.ру, не все артисты согласны променять Новый год в кругу семьи на выступление, даже за огромнные суммы.

Так, за свое 45-минутное выступление певица Наргиз берет почти два миллиона рублей. Порядка 3,5 миллиона берут Полина Гагарина и Дима Билан.

Дима Билан

Дима Билан

Cosmopolitan

Полина Гагарина

Полина Гагарина

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"Уничижение паче гордыни": Пугачева публично пристыдила Билана

Светлана Лобода готова выступить за пять миллионов в России. А вот зарубежным поклонникам придется заплатить гораздо больше, однако точная сумма не называется.

Светлана Лобода

Светлана Лобода

Апостроф

От семи миллионов просит Григорий Лепс.

Григорий Лепс

Григорий Лепс

КП

Однако самыми дорогими артистами в Новый год считаются Алла Пугачева и Сергей Шнуров. Свое выступление звезды оценивают в 21 миллион рублей.

Правда, в отличие от Шнурова, готового выступить за такую сумму в новогоднюю ночь, Примадонна споет просто в праздничные дни. В сам Новый год певица выступать отказывается.

Алла Пугачева

Алла Пугачева

Минск-новости

Ранее OBOZREVATEL сообщал сумму гонорара, которую российская певица Алла Пугачева заработала за свой последний концерт в Беларуси.

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Автор
Анна Бондаренко Анна Бондаренко
Персоны
Полина Гагарина Григорий Лепс Светлана Лобода Дима Билан Алла Пугачева
Место
Россия
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