Названы гонорары российских звезд в новогоднюю ночь: кто самый дорогой

РосСМИ узнали сумму гонорара, за которую российские звезды готовы выступить в новогоднюю ночь.
Как передают Дни.ру, не все артисты согласны променять Новый год в кругу семьи на выступление, даже за огромнные суммы.
Так, за свое 45-минутное выступление певица Наргиз берет почти два миллиона рублей. Порядка 3,5 миллиона берут Полина Гагарина и Дима Билан.
Дима Билан
Cosmopolitan
Полина Гагарина
Светлана Лобода готова выступить за пять миллионов в России. А вот зарубежным поклонникам придется заплатить гораздо больше, однако точная сумма не называется.
Светлана Лобода
Апостроф
От семи миллионов просит Григорий Лепс.
Григорий Лепс
КП
Однако самыми дорогими артистами в Новый год считаются Алла Пугачева и Сергей Шнуров. Свое выступление звезды оценивают в 21 миллион рублей.
Правда, в отличие от Шнурова, готового выступить за такую сумму в новогоднюю ночь, Примадонна споет просто в праздничные дни. В сам Новый год певица выступать отказывается.
Алла Пугачева
Минск-новости
Ранее OBOZREVATEL сообщал сумму гонорара, которую российская певица Алла Пугачева заработала за свой последний концерт в Беларуси.
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