Названа самая высокооплачиваемая умершая звезда: кто вошел в топ-13

Легендарный певец Майкл Джексон возглавил список умерших знаменитостей, которые продолжают зарабатывать большие деньги после своей смерти.

По версии журнала Forbes, доходы от творчества поп-короля в 2019 году составили $60 млн. Отмечается, что количество прослушиваний его песен увеличилось с 1,8 до 2,1 миллиарда, несмотря на скандал, связанный с выходом фильма "Покидая Неверленд" о домогательствах к детям.

Майкл Джексон Фото: instagram/allain_ricardo

Майкл Джексон Фото: instagram/allain_ricardo

Майкл Джексон Фото: instagram/allain_ricardo

На второй строчке рейтинга расположился Элвис Пресли, заработок которого – 39 миллионов долларов. Третьим с доходом 38 миллионов стал американский художник-карикатурист Чарльз Шульц.

Элвис Пресли Фото: Ruspekh.ru

Чарльз Шульц Фото: therichest1.imgix.net

Также в пятерке оказались гольфист Арнольд Палмер, зарабатывающий $30 млн на сотрудничестве с MasterCard и Rolex, и певец Боб Марли ($20 млн). За последний год у самого известного исполнителя регги около миллиарда прослушиваний в США.

Арнольд Палмер Фото: svopi.ru

Боб Марли Фото: pinterest.com

В топ-13 попали и детский писатель и мультипликатор Доктор Сьюз ($19 млн), музыкант Джон Леннон ($14 млн), актриса Мэрилин Монро ($13 млн), певец Принц ($12 млн) и убитый в этом году рэпер Nipsey Hussle ($11 млн). Кроме того, в рейтинг впервые попала Уитни Хьюстон, умершая семь лет назад, а также рэпер XXXTentacion, которого застрелили в июне 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Скарлетт Йоханссон, известная как "Черная вдова" в киновселенной Marvel, возглавила список самых высокооплачиваемых голливудских актрис.

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