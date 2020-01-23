Названа самая красивая бабушка Вселенной-2020. Фото

48-летняя Светлана Гитерман была названа самой красивой бабушкой Вселенной-2020.

Так, она получила это звание, одержав победу в финале конкурса Grandma Universe/Classic Universe 2020. Он проходил в Софии (Болгария), где 33 участницы со всего мира соревновались в дефиле, творческих конкурсах и рассказывали о себе. Об этом сообщает издание JANA.

Светлана Гитерман названа самой красивой бабушкой Вселенной-2020 Фото: facebook/AngelModelsAgencyTallinn

Участницы конкурса Grandma Universe/Classic Universe 2020 Фото: facebook/AngelModelsAgencyTallinn

Отмечается, что Светлана родилась и выросла в Таллинне, работает секретарем в одной из местных фирм. Всю жизнь занимается фитнесом и обожает своего внука Даниэля.

Яна Хаас и Светлана Гитерман Фото: facebook/AngelModelsAgencyTallinn

Яна Хаас и Светлана Гитерман Фото: facebook/AngelModelsAgencyTallinn

Светлана Гитерман Фото: facebook/AngelModelsAgencyTallinn

К слову, на международном конкурсе красоты также корону завоевала и львовянка Оксана Бобошко-Вандерховен. Она получила почетный титул Grandma International. Оксана занимается коллекционированием старинных открыток эпохи сецессии. Также она читает лекции о моде того времени и интересных женщин. Еще Бобошко-Вандерховен любит путешествия и мастерски танцует танго. Для гала-выхода львовянка выбрала уникальное платье с портретом Леси Украинский и ее цитатой.

Оксана Бобошко-Вандерховен и Светлана Гитерман Фото: facebook/feoksa

Уляна Оксенюк и Оксана Бобошко-Вандерховен Фото: facebook/feoksa

Уляна Оксенюк и Оксана Бобошко-Вандерховен Фото: facebook/feoksa

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская актриса Дженнифер Гарнер была признана самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.

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