"Назвал вещи своими именами": Молочный впервые отреагировал на скандал с фашистами

Украинский комик, звезда Сomedy Сlub Андрей Молочный, который несколько лет назад переехал в Россию, заявил, что по Киеву ходят фашисты.

Такой пост Молочный опубликовал в своем Instagram, из-за которого оказался в центре скандала в сети. Такая позиция комика возмутила и подписчиков звезды, и известных людей. В частности, блогер Антон Ходза написал о своем недовольстве в Facebook.

А украинский шоумен Сергей Притула, который раньше работал с Молочным в шоу "Файна Юкрайна", посвятил Андрею стих в Facebook:

Неизвестно, ожидал ли сам Молочный подобной реакции на свое высказывание, однако сейчас Андрей активно вступает в разговор со своими подписчиками в Instagram. Более того, комик заявляет, что своим постом выразил личное мнение и называл вещи своими именами:

"Не все в этом мире делается за деньги. Никакой выгоды я не искал, я просто назвал вещи своими именами"

Более того, Молочный утверждает, что не обижается на людей, которые пишут ему негативные комментарии под постом:

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