Навка в купальнике нахамила разозленной подписчице

Российская фигуристка Татьяна Навка объяснила подписчице, для чего она в один пост поместила так много фотографий в купальнике.

В Instagram-аккаунте супруга помощника президента РФ поделилась постом с отдыха на Мальдивах, в котором показала свою фигуру в купальнике.

Ее подписчица в комментариях заявила, что такое большое количество фотоснимков в одной публикации свидетельствует о самолюбовании Навки.

Фигуристка предпочла резко ответить на данное замечание.

"Абсолютно Вы правильно все поняли", - написала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

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