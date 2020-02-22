Нацотбор на Евровидение 2020: где смотреть

Финал Национального отбора на Евровидение 2020 начнется в 19:00. Его будут транслировать в прямом эфире телеканалы UA:ПЕРВЫЙ и СТБ.

Посмотреть Нацотбор Евровидение 2020 можно будет и на Youtube.

Согласно правилам каждая песня оценивается членами жюри и зрителями в ходе интернет и СМС-голосования. За право представлять Украину на Евровидении в финале Нацотбора будут бороться Jerry Heil, KRUTЬ, Gо_A, TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.

В случае одинакового количества голосов именно баллы зрителей будут определяющими.

Оценивать конкурсантов будут певец и шоумен Андрей Данилко, певица Тина Кароль и генеральный директор "Хит FM" – Виталий Дроздов. Вести финал будет Сергей Притула.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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