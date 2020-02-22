Нацотбор на Евровидение 2020: где смотреть

Финал Национального отбора на Евровидение 2020 начнется в 19:00. Его будут транслировать в прямом эфире телеканалы UA:ПЕРВЫЙ и СТБ.
Посмотреть Нацотбор Евровидение 2020 можно будет и на Youtube.
Согласно правилам каждая песня оценивается членами жюри и зрителями в ходе интернет и СМС-голосования. За право представлять Украину на Евровидении в финале Нацотбора будут бороться Jerry Heil, KRUTЬ, Gо_A, TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.
В случае одинакового количества голосов именно баллы зрителей будут определяющими.
Оценивать конкурсантов будут певец и шоумен Андрей Данилко, певица Тина Кароль и генеральный директор "Хит FM" – Виталий Дроздов. Вести финал будет Сергей Притула.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Международный песенный конкурс Евровидение в 2020 году пройдет в городе Роттердам (Нидерланды).
Напомним, что победителем Евровидение-2019 стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade.
В 2019 году Украина не принимала участие в песенном конкурсе Евровидение из-за скандала с MARUV.
Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!