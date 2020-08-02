Наталия Орейро объяснила, зачем ей российское гражданство

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро объяснила желание получить российское гражданство.

По словам знаменитости, она не собирается жить в России, поскольку ее дом в Аргентине, и там ее сын ходит в школу. Однако таким "символическим образом" она хочет отблагодарить россиян за их любовь. Об этом сообщают "РИА Новости".

"Это способ поблагодарить за всю любовь, что россияне мне дают", – сказала Наталия.

Орейро также отметила, что с первого приезда в РФ она почувствовала близость с россиянами, которую "трудно выразить словами". Актриса добавила, что никогда не оставляет подарки, которые фанаты сделали для нее своими руками.

Как сообщал OBOZREVATEL, Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России в июне. По словам актрисы, идея пришла ей в голову после участия в шоу Ивана Урганта, в ходе которого ведущий в шутку предложил ей стать россиянкой.