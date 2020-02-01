Настя Каменских нарвалась на нескромный вопрос от Даши Астафьевой: видео

Певица NK продемонстрировала, как наносит макияж, и неожиданно нарвалась на вопрос от своей коллеги.

В своем Instagram-аккаунте Каменских показала соответствующее видео, спровоцировавшее волну обсуждений в комментариях.

Певице Даше Астафьевой показалось, что Настя Каменских во время своей процедуры совершает странный маневр.

"Ты тушью губы красишь?" – спросила она.

Фолловеры Каменских высказали свое мнение по этому поводу.

"Ахаха тоже так показалось; Она тупая ппц, она там волоски в носе еще не красит???; четко подметила); это для склейки монтажной так)) Чтобы рука не дёргалась, а только предмет менялся)", - отметили подписчики.

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