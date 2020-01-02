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2 января • обновлено в 15:00
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"Надо еще раз позвонить Путину": в России на "Голубом огоньке" мерзко унизили Зеленского

9.3т
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В новогоднюю ночь на российском "Голубом огоньке" унизили президента Украины Владимира Зеленского.

Видео опубликовано на YouTube телеканала "Россия 1". Телеведущий Андрей Малахов предложил "заглянуть к соседям на огонек", подразумевая Украину.

После этого на сцену вышли комики братья Пономаренко и Николай Бандурин в украинских национальных костюмах. Они попытались спеть на ломаном украинском. "Пусть на исходе года, даст отчет слуга народа. Прикусите языки, слышу я шаги слуги", – пропели Пономаренко.

Клон Зеленского

Клон Зеленского

Исабоев и Пономаренко

Исабоев и Пономаренко

Скрин с видео

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Умид Исабоев

Умид Исабоев

Скрин с видео

Исабоев и комики

Исабоев и комики

Скрин с видео

После этого на сцену вышел уроженец Узбекистана Умид Исабоев, которого называют двойником Владимира Зеленского, и издевательское пение продолжилось.

На публикацию отреагировал в Telegram экс-народный депутат Борислав Береза, который назвал это видео мерзким.

"Мягко говоря – обо**али в уничижительном виде. Видимо, кое-кому надо еще раз позвонить Путину. У меня немало претензий к президенту Украины, и я их высказываю публично. Потому что я гражданин Украины и потому что мне не безразлично, что происходит. Но когда непонятно кто, непонятно откуда, после Крыма и Донбасса, да еще и в подобной форме, позволяет себе насмехаться над Украиной в лице Зеленского, то это вызывает у меня неприятие и оправданное возмущение", – возмутился Береза.

"Эти уроды не видят бревен в своем глазу, но замечают соринку в чужом. Ну, раз сами россияне не способны публично смеяться над Путиным, то уверен, что Квартал 95 сможет им в ближайшее время ответить, если не будет занят созданием очередного номера про Гонтареву. Или не сможет? Или не разрешат? В любом случае понятно, что все показанное на российских каналах согласовывается с Кремлем. И если оставить это без ответа, то будет продолжение и плевок нам всем лицо", – добавил экс-нардеп.

"Надо еще раз позвонить Путину": в России на "Голубом огоньке" мерзко унизили Зеленского

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда студии "Квартал 95" и актриса проекта "Женский Квартал" Елена Кравец прослезилась во время одного из номеров новогоднего "Вечернего квартала", который вышел в ночь на 1 января.

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Автор
Юрко Медянык
Персона
Владимир Зеленский
Место
Россия
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Посмеяться над убогими и тыпыми как-лами ,которые превратились в биомассу святое дело.
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1
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Одни ничтожества кривляются. Другие ничтожества верещат до усрачки - от безмозглости! Нам реально насрать на них всех - шо там на росее да плевать!
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Саванчук Ярослав
Саванчук Ярослав
Решили над комиком посмеяться? Ну-ну. Боюсь что Зеленский уже позвонил в Квартал...
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