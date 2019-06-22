"На Жанну похож": в сети появилось фото повзрослевшего сына Фриске

Фото сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева впервые за много лет появилось в сети. Фотографию подросшего Платона Шепелева выложили в фан-аккаунте в Instagram.

Пользователи в сети сразу начали гадать на кого больше похож малыш. Мнения разделились, одни считают, что с каждым годом Платон все больше похож на отца, другие говорят, что он вылитая мать.

"Как же на Жанночку похож!", - пишут пользователи. "Вылитый Шепелев. Один в один", - пишут другие. В этом году сын Шепелева и Фриске пойдет в школу. Ранее Шепелев рассказывал, что сын все еще помнит мать.

фан-аккаунт в Instagram

фан-аккаунт в Instagram

фан-аккаунт в Instagram

Как ранее писал OBOZREVATEL, в 2015 году не стало исполнительницы Жанны Фриске, два года она боролась с опухолью главного мозга.

О своём диагнозе Жанна узнала ещё во время беременности. Фриске долгое время скрывала болезнь от общества. О том, что артистка страдает серьезным онкологическим заболеванием, стало известно от ее супруга.

После смерти Жанны ее отец, мама, сестра Наталья и близкая подруга Ольга Орлова не стеснялись в выражениях, когда речь заходила о гражданском муже артистки Дмитрии Шепелеве. Ведущий воспитывает сына в одиночку и родственники Фриске утверждают, что им не дают видится с внуком.

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