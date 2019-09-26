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27 сентября • обновлено в 19:04
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"На х*ю я поверчу": Шнуров обратился к российским властям из-за бредового запрета

24.7т Читать материал на украинском

Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров обратился к властям из-за бредового запрета на курение на балконах квартир, который будет введен с 1 октября 2019 года.

Артист, в свойственной ему форме, написал острое и нецензурное стихотворение на своей странице в Instagram, показав, как относится к инициативе российских законодателей.

Далее приводим полный текст стихотворения Шнура о запрете курить на балконе

Сергей Шнуров ответил властям на запрет курения

Сергей Шнуров ответил властям на запрет курения

instagram/shnurovs

Газа у меня ведь нету,

Свет погас, я жгу свечу.

Инициативу эту,

На х*ю я поверчу.

В нашем городском поселке

Жизнь течет на лоджиях.

С мужиками курят телки,

Шашлыки свои жуя.

Нет другой тут развлекухи!

Как провесть нам свой досуг?

Я б спросил, разинув ухи,

Этих депутатских с*к.

В комментариях пользователи согласились с острым мнением Шнурова, потому что россияне хотят продолжать курить на балконе, который является их личным пространством.

"Солидарен! Хочу продолжать курить на балконе", "Скоро запретят курить в туалете", "А раньше можно было готовить шашлык на балконе?", "Вообще е**нулись, почему я в собственном, лично приобретенном жилье, не могу курить!? Вы сначала подарите всем этим", – отреагировали в сети.

"На х*ю я поверчу": Шнуров обратился к российским властям из-за бредового запрета
"На х*ю я поверчу": Шнуров обратился к российским властям из-за бредового запрета
"На х*ю я поверчу": Шнуров обратился к российским властям из-за бредового запрета

Как сообщал OBOZREVATEL, также ранее в России запретили выставлять на улице табло в курсом валют.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Персона
Сергей Шнуров
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес законопроект
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God St
God St
Гей-гей рашиські чорти,чому мовчите?На коліна раби путлера.
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Petrenko Vadim
Petrenko Vadim
Ипанутая страна .
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hunt andres
hunt andres
Petrenko Vadim, мы вам, укроинцы, о вашей территории давно говорим)))
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филипп филипыч
филипп филипыч
суровость российских законов смягчается необязательностью их исполнения))
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Мелитопольский Теймураз
Мелитопольский Теймураз
филипп филипыч, в новостях коментатор так и сказал "про форточки в законе не сказано":)))
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