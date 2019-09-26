Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров обратился к властям из-за бредового запрета на курение на балконах квартир, который будет введен с 1 октября 2019 года.

Артист, в свойственной ему форме, написал острое и нецензурное стихотворение на своей странице в Instagram, показав, как относится к инициативе российских законодателей.

Далее приводим полный текст стихотворения Шнура о запрете курить на балконе

Сергей Шнуров ответил властям на запрет курения instagram/shnurovs

Газа у меня ведь нету,

Свет погас, я жгу свечу.

Инициативу эту,

На х*ю я поверчу.

В нашем городском поселке

Жизнь течет на лоджиях.

С мужиками курят телки,

Шашлыки свои жуя.

Нет другой тут развлекухи!

Как провесть нам свой досуг?

Я б спросил, разинув ухи,

Этих депутатских с*к.

В комментариях пользователи согласились с острым мнением Шнурова, потому что россияне хотят продолжать курить на балконе, который является их личным пространством.

"Солидарен! Хочу продолжать курить на балконе", "Скоро запретят курить в туалете", "А раньше можно было готовить шашлык на балконе?", "Вообще е**нулись, почему я в собственном, лично приобретенном жилье, не могу курить!? Вы сначала подарите всем этим", – отреагировали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, также ранее в России запретили выставлять на улице табло в курсом валют.

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