Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров обратился к властям из-за бредового запрета на курение на балконах квартир, который будет введен с 1 октября 2019 года.
Артист, в свойственной ему форме, написал острое и нецензурное стихотворение на своей странице в Instagram, показав, как относится к инициативе российских законодателей.
Далее приводим полный текст стихотворения Шнура о запрете курить на балконе
Сергей Шнуров ответил властям на запрет курения
instagram/shnurovs
Газа у меня ведь нету,
Свет погас, я жгу свечу.
Инициативу эту,
На х*ю я поверчу.
В нашем городском поселке
Жизнь течет на лоджиях.
С мужиками курят телки,
Шашлыки свои жуя.
Нет другой тут развлекухи!
Как провесть нам свой досуг?
Я б спросил, разинув ухи,
Этих депутатских с*к.
В комментариях пользователи согласились с острым мнением Шнурова, потому что россияне хотят продолжать курить на балконе, который является их личным пространством.
"Солидарен! Хочу продолжать курить на балконе", "Скоро запретят курить в туалете", "А раньше можно было готовить шашлык на балконе?", "Вообще е**нулись, почему я в собственном, лично приобретенном жилье, не могу курить!? Вы сначала подарите всем этим", – отреагировали в сети.
Газа у меня ведь нету, Свет погас, я жгу свечу. Инициативу эту, На хую я поверчу. В нашем городском посёлке Жизнь течёт на лоджиях. С мужиками курят тёлки, Шашлыки свои жуя. Нет другой тут развлекухи! Как провесть нам свой досуг? Я б спросил, разинув ухи, Этих депутатских сук.
Как сообщал OBOZREVATEL, также ранее в России запретили выставлять на улице табло в курсом валют.
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