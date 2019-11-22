На фоне слухов о смерти: муж Заворотнюк удивил поступком в сети

Муж онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фотографии из своего Instagram, в том числе и снимки жены.

На странице Чернышева теперь нет ни одной публикации. Также Петр отписался от всех своих знакомых в соцсети.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Утро.ру

Примечательно, что сам муж Заворотнюк не прокомментировал свой неожиданный поступок. Однако решение очистить свою страницу в Instagram Чернышев принял после того, как в сети появились слухи о смерти Анастасии.

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Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Sputnik

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