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22 ноября • обновлено в 11:13
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На фоне слухов о смерти: муж Заворотнюк удивил поступком в сети

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Муж онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фотографии из своего Instagram, в том числе и снимки жены.

На странице Чернышева теперь нет ни одной публикации. Также Петр отписался от всех своих знакомых в соцсети.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

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Примечательно, что сам муж Заворотнюк не прокомментировал свой неожиданный поступок. Однако решение очистить свою страницу в Instagram Чернышев принял после того, как в сети появились слухи о смерти Анастасии.

На фоне слухов о смерти: муж Заворотнюк удивил поступком в сети

Инстаграм

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Sputnik

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Анна Михно
Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
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