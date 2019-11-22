На фоне слухов о смерти: муж Заворотнюк удивил поступком в сети

Муж онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фотографии из своего Instagram, в том числе и снимки жены.
На странице Чернышева теперь нет ни одной публикации. Также Петр отписался от всех своих знакомых в соцсети.
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
Утро.ру
Примечательно, что сам муж Заворотнюк не прокомментировал свой неожиданный поступок. Однако решение очистить свою страницу в Instagram Чернышев принял после того, как в сети появились слухи о смерти Анастасии.
Инстаграм
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
Sputnik
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Отмечается, что актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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