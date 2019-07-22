"Мы поженимся!" Бузова заявила о замужестве с Батрутдиновым

Российская ведущая и певица Ольга Бузова заявила, что готова выйти замуж за комика Тимура Батрутдинова. Так, артистка сказала, что они пообещали друг другу поженится, если через пять лет у них никого не будет.

Такое заявление Бузова сделала в рамках комедийного шоу "Прожарка".

Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова Скриншот из видео

"На День рождения Тимура, когда ему было 40 лет мы пообещали друг другу, что если через пять лет у нас никого не будет, то мы поженимся. Наверное Тимур думает, что до 45 он доживет. А теперь нас пытается поженить целый канал. Мы будем сниматься в шоу, в конце которого мы должны будем поженится, если не найдем себе пару", - сказала Бузова.

Ольга Бузова Скриншот из видео

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Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году шоумен и актер Тимур Батрутдинов заявлял о своей симпатии к Ольге Бузовой. Он пообещал жениться на ней и даже бросить Comedy Club.

В свою очередь Бузова опровергла слухи о романе с Батрутдиновым, заявив, что их отношения имеют "дружеский" характер.

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