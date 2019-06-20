"Муж — тиран": Брежнева разозлила сеть жалобами

Известная украинская певица Вера Брежнева, которая живет и работает в России, разозлила пользователей сети, пожаловавшись на усталость и "иллюзию Instagram".

Так, она заявила, что за 6 дней совершила 6 перелетов и провела 2 бессонные ночи из-за работы. Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram. Кроме того, Брежнева опубликовала несколько пикантных фото, на которых позировала в коротком бежевом платье.

Вера Брежнева instagram.com/ververa

"Иллюзия Instagram. 6 полетов за 6 дней, 2 из них с бессонными ночами, много работы, концерты, встречи, съемки. А выложишь красивую фото и никто не знает, что на самом деле, вот такая она, обратная сторона и у всех она разная, но фотки у всех классные", — написала певица.

Певица Вера Брежнева instagram.com/ververa

Брежнева в бежевом платье instagram.com/ververa

"Уменьшите свои потребности и не летайте так часто. А если вам все мало, не надо жаловаться", "Бедняжка, сейчас расплачусь, такая тяжелая у тебя жизнь", "Вот это тебе, Веруся, не повезло. Муж — тиран! У всех отпуск, а тебе пахать столько! Может он тебя не любит?", — пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, звезда опубликовала на свою страницу в Instagram кадры из фотосессии, на которых ее можно увидеть в дерзком наряде. Брежнева позировала на фоне роскошного красного авто в латексном черном боди с глубокими вырезами, которое надела поверх колготок.

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