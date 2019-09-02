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2 сентября • обновлено в 14:58
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Муж Поклонской объявил о разрыве с ней: подробности

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Экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой, бывшим "прокурором" оккупированного Крыма и депутатом российской Госдумы Натальей Поклонской.

Так, по словам мужчины, нет ничего тайного и уж тем более радикального в том, что они с женой разводятся. Просто двум лидерам ужиться в рамках одной семьи очень сложно, сообщают "РИА Новости".

"Чтобы бесконечно не престидижитировать публику, могу сказать, что на деле ничего тайного и уж тем более радикального, нет. Два лидера в одной семье гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться. Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный. Один целеустремленный, другой очень сильно целеустремленный", — заявил Соловьев.

Наталья Поклонская и Иван Соловьев

Наталья Поклонская и Иван Соловьев

Фото: kp.ru

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Сама же Поклонская сообщила Telegram-каналу "Подъем", что не намерена публично обсуждать вопрос о разводе.

"Вот пусть супруг и комментирует дальше. Я эту тему не обсуждаю", — сказала она.

Наталья Поклонская

Наталья Поклонская

Фото: rbc.ru

Напомним: о том, что Иван Соловьев и Наталья Поклонская поженились, стало известно в августе 2018 года. Подробности узнайте здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Поклонская удивила историей об "исцелении" святым во сне.

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Персона
Наталья Поклонская
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
о а шо то сталося ? ніс закапав евказоліном та й смородом потягло?
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70rus xxx
70rus xxx
Да,это новость дня.
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