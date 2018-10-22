Муж беременной Тодоренко сделал откровенное признание

Российский певец, экс-солист группы "Smash" Влад Топалов рассказал о первом свидании с Региной Тодоренко.

Чувственной историей артист поделился в интервью для журнала Hello.

По словам Топалова, во время свидания он очень сильно волновался.

"На первое свидание мы пошли в ресторан, после репетиции. Помню, что нервничал и все время ел", - рассказал певец.

Влад признался, что Регина поразила его своей искренностью и простотой, несмотря на то, что она успешная и талантливая девушка.

Также он поделился, что вскоре возлюбленная уехала на очередную сьемку "Орла и решки" и находясь на расстоянии, они разговаривали по семь-восемь часов в сутки.

"Восемь часов! Я в жизни столько не разговаривал. Ладно, я был дома, в Москве, а Регина же - в другой стране, на съемках...", - прокомментировал певец.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярная украинская телеведущая, звезда тревел-шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко, о беременности которой уже несколько месяцев ходят слухи в сети, впервые рассказала о своем интересном положении.