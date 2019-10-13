Может попасть за решетку: Бочкарева вляпалась в очередной скандал

Российская актриса Наталья Бочкарева после громкого скандала с кокаином в трусах решила отвлечься от шумихи в прессе.
На своей странице в Instagram звезда сериала "Счастливы вместе" рассказала поклонникам, что отправилась в насыщенный гастрольный тур.
"Всю неделю ежедневно разные спектакли в разных городах… Переезды, перелёты, выкладываешься на полную на сцене, и опять в дорогу", – рассказала Бочкарева.
Наталья Бочкарева отправилась на гастроли
Вечерняя Москва
Более того, актриса решила продемонстрировать хейтерам, что с ее здоровьем все в порядке, не взирая на все сообщения в прессе о депрессии, параличе лица и нервном срыве. Звезда рассказала, что отправилась к стилисту, чтобы привести волосы в порядок. А на новом фото (смотрите ниже) Наталья выглядит совершенно здоровой.
В свою очередь, Telegram-канала Life передает, что связался с источниками в Министерстве внутренних дел России, ведь, судя по данным СМИ, Бочкарева сидит с подпиской о невыезде.
"Нам сказали, что никакой информации о передвижениях артистки у них нет. По закону, если человек нарушает подписку о невыезде, то ему могут изменить меру пресечения на более строгую — вплоть до заключения под стражу", – рассказали в канале.
Всю неделю ежедневно разные спектакли в разных городах... переезды, перелеты, выкладываешься на полную на сцене и опять в дорогу 🛩🚄🚗🚌🚙 Как раз перед этим заехала к @marinamytova в @mari_hair_msk побаловать свои волосы! 💇🏻♀️💁🏻♀️ Мариночка, ты как всегда на высоте👏🏻👍🏻😘 #трудовыебудни #натальябочкарева #nataliabochkareva #bochkareva #бочкарева #театр #гастроли #натальябочкарёва #любимаяработа
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети появилась информация о задержании российской артистки Натальи Бочкаревой с кокаином. Сама актриса в ответ на шумиху в прессе заявила, что все это ложь, и весь день она провела с детьми.
Вскоре всплыло видео задержания полицией актрисы с наркотиками, а также странный ролик возле подъезда. На первом ролике она говорит, что кокаин держит в трусах. Позже также стало известно, что она имеет более 67 штрафов за различные нарушения ПДД.
Позже появилось еще одно видео, на котором зафиксировали, как Бочкарева отказывается от медицинского освидетельствования.
4 октября появилась информация, что на почве шумихи вокруг персоны Бочкаревой, у нее парализовало часть лица. Позже соседка актрисы написала, что не видела ее уже неделю, зато заметила машину скорой помощи возле дома.
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