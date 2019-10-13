Может попасть за решетку: Бочкарева вляпалась в очередной скандал

Российская актриса Наталья Бочкарева после громкого скандала с кокаином в трусах решила отвлечься от шумихи в прессе.

На своей странице в Instagram звезда сериала "Счастливы вместе" рассказала поклонникам, что отправилась в насыщенный гастрольный тур.

"Всю неделю ежедневно разные спектакли в разных городах… Переезды, перелёты, выкладываешься на полную на сцене, и опять в дорогу", – рассказала Бочкарева.

Наталья Бочкарева отправилась на гастроли Вечерняя Москва

Более того, актриса решила продемонстрировать хейтерам, что с ее здоровьем все в порядке, не взирая на все сообщения в прессе о депрессии, параличе лица и нервном срыве. Звезда рассказала, что отправилась к стилисту, чтобы привести волосы в порядок. А на новом фото (смотрите ниже) Наталья выглядит совершенно здоровой.

В свою очередь, Telegram-канала Life передает, что связался с источниками в Министерстве внутренних дел России, ведь, судя по данным СМИ, Бочкарева сидит с подпиской о невыезде.

"Нам сказали, что никакой информации о передвижениях артистки у них нет. По закону, если человек нарушает подписку о невыезде, то ему могут изменить меру пресечения на более строгую — вплоть до заключения под стражу", – рассказали в канале.

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