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13 октября • обновлено в 20:52
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Может попасть за решетку: Бочкарева вляпалась в очередной скандал

1.9т Читать материал на украинском

Российская актриса Наталья Бочкарева после громкого скандала с кокаином в трусах решила отвлечься от шумихи в прессе.

На своей странице в Instagram звезда сериала "Счастливы вместе" рассказала поклонникам, что отправилась в насыщенный гастрольный тур.

"Всю неделю ежедневно разные спектакли в разных городах… Переезды, перелёты, выкладываешься на полную на сцене, и опять в дорогу", – рассказала Бочкарева.

Наталья Бочкарева отправилась на гастроли

Наталья Бочкарева отправилась на гастроли

Вечерняя Москва

Более того, актриса решила продемонстрировать хейтерам, что с ее здоровьем все в порядке, не взирая на все сообщения в прессе о депрессии, параличе лица и нервном срыве. Звезда рассказала, что отправилась к стилисту, чтобы привести волосы в порядок. А на новом фото (смотрите ниже) Наталья выглядит совершенно здоровой.

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В свою очередь, Telegram-канала Life передает, что связался с источниками в Министерстве внутренних дел России, ведь, судя по данным СМИ, Бочкарева сидит с подпиской о невыезде.

"Нам сказали, что никакой информации о передвижениях артистки у них нет. По закону, если человек нарушает подписку о невыезде, то ему могут изменить меру пресечения на более строгую — вплоть до заключения под стражу", – рассказали в канале.

Может попасть за решетку: Бочкарева вляпалась в очередной скандал

Всю неделю ежедневно разные спектакли в разных городах... переезды, перелеты, выкладываешься на полную на сцене и опять в дорогу 🛩🚄🚗🚌🚙 Как раз перед этим заехала к @marinamytova в @mari_hair_msk побаловать свои волосы! 💇🏻♀️💁🏻♀️ Мариночка, ты как всегда на высоте👏🏻👍🏻😘 #трудовыебудни #натальябочкарева #nataliabochkareva #bochkareva #бочкарева #театр #гастроли #натальябочкарёва #любимаяработа

Публикация от Наталья Бочкарева (@natalia_bochkareva_official)

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Персона
Наталья Бочкарева
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес скандалы наркотики слухи сплетни Новости России
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