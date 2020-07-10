Популярная украинская группа MOZGI выпустила яркий летний хит Chica Bamboni, который "взорвал" социальную сеть ТikTok.

Ролик с фрагментом песни набрал более 11, 5 миллионов просмотров в социальной сети. На YouTube лирик-видео посмотрели более 50 тысяч пользователей. Вместе с премьерой музыканты запустили челлендж #chicabamboni, повторяя одинаковые движения танца. Об этом сообщила пресс-служба коллектива (слушайте трек Chica Bamboni в конце новости).

Простые танцевальные движения под цепляющий припев уже продемонстрировали Надя Дорофеева, NK, Маша Ефросинина, Влад Яма с женой Лилией, Катя Осадчая и Юрий Горубнов, Maruv, Оля Полякова, Michelle Andrade и другие.

MOZGI "взорвали" сеть новым хитом: видео собрало более 11 млн просмотров Пресс-служба группы MOZGI

"С hica Bamboni – это трек на своем универсальном языке, понятном во всем мире, со своим настроением, со своим звучанием – совершенно другой. Но в какой-то момент мы поняли, что это и есть новые MOZGI . В нем заложено желание каждой девушки быть разной, все время примерять на себя новые образы – мы отвечаем, что это просто, как снять TikTok ", – рассказали участники группы.

Слова песни написал лидер коллектива Потап, а музыку создавал он вместе с Позитивом. По словам Потапа, на создание трека его вдохновили красавицы в бикини и сын Андрей.

"Я наблюдал за девушками на пляже в Мексике и подумал, что слово Chica стало настолько интернациональным, что уже активно используется во всех языках и странах мира. Так, само собой под текилу, пальму и океан написался куплет. Подтолкнул меня на размышления и мой сын Андрюша – фанат игры Minecraft и вирусной песни "Чикибамбони", – рассказал Потап.

Отметим, недавно лидер группы MOZGI, шоумен и продюсер Потап (Алексей Потапенко) получил звание Заслуженного артиста Украины.

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