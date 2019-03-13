"Монстр и спаситель": Глюкоза эмоционально отреагировала на скандал вокруг Майкла Джексона

Певица Наталья Ионова (Глюкоза) расплакалась после просмотра документального фильма о короле поп-музыки Майкле Джексоне "Покидая Нетландию" (Leaving Neverland), в котором кумира миллионов обвиняют в педофилии.

О своих впечатлениях и выводах она написала в Instagram, пояснив, что он все равно останется ее любимым артистом.

"Закончив смотреть Leaving Neverland, я стала плакать. Я просто не могла представить, что такое может случиться с ребенком! В мире происходит много зла, но когда это происходит рядом, а ты, как мать, упускаешь самое важное – безопасность своего ребенка. То, что пережили эти ребята, их отношение и ощущения в тот момент, глазами семилетних ребят, и сегодняшнее осознание", – написала Ионова.

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По словам певицы, она в шоке от просмотра документалки, потому что это ее любимый "артист, гений, человек, создавший стиль". А такие, как Джексон, рождаются раз в тысячелетие.

"Человек, который помог десяткам тысяч детей по всему миру, известнейший меценат. В жизни добро и зло всегда идут рука об руку, один и тот же человек может быть монстром и спасителем. Возможно, кому-то эти загубленные души покажутся жертвой за то музыкальное наследие и добрые дела, которые оставил Майкл после себя. Как говорят эти дети, они все делали по согласию, чтобы быть рядом со своим кумиром", – отметила она.

Майкл Джексон и Джеймс Сейфчак Maincream

Ионова добавила, что в фильме четко показано, как люди могут очароваться звездой, влиятельным человеком и потерять контроль над правильным восприятием ситуации.

"Я нахожусь в шоу-бизнесе с 14 лет и скажу, что однажды мне такой человек повстречался. Но со мной была мама, которая сказала, что она сама заберет все нужные документы из его номера. Боюсь представить, что было бы, если бы она не отследила этот момент. Самые, конечно, страшные люди из этого фильма – это матери, которые, как умалишенные, ухватились за мечту, прежде всего, свое благополучие, а ребенок был их инструментом. Я видела очень много таких женщин на конкурсах, которые вопреки порой здравому смыслу, ведут к Олимпу своих детей. Этот фильм не является уликой, доказательством. Многие считают, что это просто разводка на деньги, а я – что в жизни сказки бывают редко, но надо быть сильным, чтобы их создавать", – добавила она.

Майкл Джексон People

Певица сделала вывод после просмотра, что нельзя доверять никому и всегда быть рядом. Она добавила, что детям нужна любовь и защита.

"Мой любимый артист все равно им останется. Творчество Майкла Джексона –это что-то свыше, он был просто проводником. И всё же человеком со своими страстями", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, фильм о Майкле Джексоне повествует о показаниях двух предполагаемых жертв певца — Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака, которым сейчас около 30 лет. Они рассказали о насилии, пережитом в особняке музыканта, который тот называл "Нетландия".

Сейфчак, которому на тот момент было 10 лет, рассказал, что имел интимные отношения со знаменитым певцом, и даже "пребывал с ним в фиктивном браке".

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