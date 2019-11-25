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25 ноября • обновлено в 22:24
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Украинская травести-дива сделала мощное заявление о России: Скабеева огрызнулась

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Украинская травести-дива Монро заявила, что не поедет в Россию, пока под контроль Украины не вернуться все оккупированные территории, чем разозлила пропагандистку Ольгу Скабееву.

Российская журналистка разместила видео с артисткой на своих страницах в соцсетях (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"С 2013 года ни разу не была в России и не планирую, пока конфликт на Донбассе, пока аннексирован Крым, ехать туда, даже с туристическим форматом", – сказала Монро в эфире телеканала ICTV.

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Монро разозлила Скабееву словами о РФ

Монро разозлила Скабееву словами о РФ

"Большая, конечно, потеря", – решила сострить пропагандистка. Сама Монро столь пристальное внимание со стороны Скабеевой расценила как отличный пиар.

Отреагировал на происходящее и украинский политолог Алексей Голобуцкий. "Руссо-пропаг*ндоншe Скабеевий показались очень забавными слова украинской травести-дивы Монро о недопустимости ездить на заработки в РФ до конца войны. Ну, да принципиальность Монро действительно должна казаться Скабеевой странной на фоне привычных для России Лорак, Повалий, Ротару и остальных. Тот неудобный момент, когда по сравнению с Монро все же Ротару и Лорак п**ры", – написал он в Telegram-канале.

Украинская травести-дива сделала мощное заявление о России: Скабеева огрызнулась

Скриншот

Ранее OBOZREVATEL писал, какие украинские звезды наотрез отказались от концертов в стране-агрессоре.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Монро Ольга Скабеева Алексей Голобуцкий
Тег
пропаганда
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К. Алла
К. Алла
В России подобная выбраковка и ни к чему.
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