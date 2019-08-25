В сеть попало видео с момента гибели известного российского режиссера Игоря Хомского, который разбился в ДТП в Москве 25 августа.

В ролике можно увидеть, как режиссер сериала "Закон каменных джунглей" на большой скорости врезается в фуру.

Видео было снято одной из камер наблюдения.

Очевидцы предполагают, что скорость, с которой двигался автомобиль режиссера, достигала 130 км/ч, и после столкновения фура уехала на метр вперед, передает РЕН.ТВ.

Уточняется, что автомобиль Хомского отбросило назад ударной волной. Люди попытались оказать помощь мужчине, однако он скончался на месте.

Момент гибели режиссера Хомского попал на видео

Отметим, Игорь Хомский — известный российский режиссер, сценарист, автор нескольких короткометражек. Известные работы: "Неоконченный урок", "Очная ставка" и "История N".

Он родился в Москве в 1976 году в семье кинорежиссера и впервые оказался на съемочной площадке еще ребенком. С раннего возраста увлекался музыкой, жил за границей.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о подробностях гибели Игоря Хомского. Мы публиковали фото и видео с места ДТП.

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