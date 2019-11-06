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6 ноября • обновлено в 04:14
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"Молодая мать": Подкопаева после родов разделась для фото

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Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, которая 19 сентября родила своему мужу, американскому бизнесмену Игорю Дубинскому, дочь, показала пикантное фото.

Украинская гимнастка не часто радует подписчиков соблазнительными кадрами, поэтому новая публикация стала неожиданностью для фанатов.

На новом снимке в Instagram 41-летняя Лилия запечатлена в белой растегнутой рубашке, под которой заметен черный бюстгалтер. Нижнее белье подчеркнуло соблазнительные формы звездной мамы, а сам снимок вызвал бурные эмоции у ее подписчиков.

Поклонники не могли не отметить прекрасный внешний вид знаменитости.

"Молодая мать": Подкопаева после родов разделась для фото

Instagram

"Молодая мать": Подкопаева после родов разделась для фото

Instagram

"Молодая мать": Подкопаева после родов разделась для фото

Instagram

"Молодая мать": Подкопаева после родов разделась для фото

Instagram

"Молодая мать": Подкопаева после родов разделась для фото

Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, Подкопаева откровенно высказалась о войне на Донбассе. Олимпийская чемпионка заявила, что считает Россию страной-агрессором и очень болезненно переживает войну на ее родном Донбассе.

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Персона
Лилия Подкопаева
Место
Украина
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