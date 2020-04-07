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7 апреля • обновлено в 08:49
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Могилевская поцеловалась с Билык на камеру: пикантное фото

1.1т
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Украинская певица Наталья Могилевская опубликовала пикантное фото, на котором показала поцелуй в губы с певицей Ириной Билык.

Соответствующая фотография появилась на странице знаменитости в Instagram.

Наталья Могилевская

Наталья Могилевская

06239.com.ua

Так, на фото Билык и Могилевская сфотографированы в сценических костюмах с перьями и стразами. При этом, артистки целуются в губы. Таким снимком Наталья поздравила Ирину с днем рождения – 6 апреля звезде исполнилось 50 лет.

"Моя Любовь! С днем рождения! Ты Ангел! Ты Легенда! Ты автор моих любимых украинских песен! Живи, люби, радуй нас!", – написала под фото Могилевская.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ирина Билык призналась, почему ушла от своего продюсера Юрия Никитина.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Михно
Персоны
Наталья Могилевская Ирина Билык
Место
Украина
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Bychkov Anatoliy
Bychkov Anatoliy
Эти сучки одного помета...
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