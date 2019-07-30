"Мог сбежать в Украину" Мужа российской певицы объявили в международный розыск

Мужа известной российской певицы Жасмин, молдавского бизнесмена и депутата Илана Шора объявили в национальный и международный розыск.

Его подозревают в крупных банковских аферах, за что мужчине грозит 7,5 лет тюрьмы. По слухам, он мог сбежать из Молдовы в Украину через территорию Приднестровья, сообщила пресс-служба МВД Молдовы.

По данным российских СМИ, Шор также может находиться в Израиле, так как является гражданином этой страны.

Жасмин с мужем и детьми Cosmopolitan

"Министерство внутренних дел объявило в национальный и международный розыск Шора Илана Мироновича. Ответственность за исполнение возложена на Генеральный инспекторат полиции при МВД РМ", – сообщили на официальном сайте министерства.

По случаю незаконного выезда молдавского депутата и бизнесмена Шора из страны возбуждено уголовное дело. Также министр внутренних дел Молдовы Андрей Нэстасе заявил, что обратился к МВД Украины с просьбой предоставить информацию о возможном въезде Шора в страну.

Илан Шор и Жасмин РБК

Напомним: Илан Шор, который с 2011 года является супругом известной российской певицы Жасмин, в июне 2017 года был приговорен судом Кишинева к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, ему запрещено покидать территорию Молдовы. После выборов в феврале 2019-го он, как глава партии "Шор", стал депутатом парламента.

Уголовное дело о банковских нарушениях начали расследовать еще в 2015 году. По версии обвинения, Шор причастен к краже средств на общую сумму 700 миллионов долларов из трех молдавских банков: Banca de Economii, Banca Socială и "Унибанк". Деньги, по данным следствия, были выведены за рубеж в 2014 году, а через год против бизнесмена возбудили уголовное дело и поместили его под домашний арест, пишет "360".

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2019 года певица Жасмин стала счастливой обладательницей роскошной иномарки – серо-золотого Bentley Mulsanne, стоимость которого составляет 33,5 миллиона рублей (526 000$).

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