Модная обувь на зиму 2020: главные тренды сезона

Обдумывая свои предстоящие модные образы на зимний сезон ни в коем случае не стоит забывать об обуви. Ведь именно она сделает их завершенными.
OBOZREVATEL предлагает подборку трендовой обуви на зиму 2020 года.
Блочный каблук
Начнем с того, что квадратные каблуки намного более устойчивые, чем тонкие. Поэтому такой вариант обуви будет не только очень модным этой зимой, но и практичным. Отметим, что ботинки с блочным каблуком подойдут под любой образ: как под женственный, так и под более дерзкий.
Фото: vogue.ua
Фото: vogue.ua
Фото: vogue.ua
Высокие ботфорты
Высокие сапоги — это обувь, которую вы просто обязаны иметь в своем гардеробе в зимнем сезоне. Они будут держат ноги в тепле и привнесут модный штрих в любой наряд.
Фото: modnayaobuvru.ru
Фото: kleo.ru
Фото: ledysoveti.ru
Грубые ботинки
Грубые и брутальные ботинки также остаются в центре внимания зимой 2020 года. Отметим, что их можно комбинировать как с платьями, так и узкими брюками.
Фото: smartwomens.ru
Фото: smartwomens.ru
Фото: voguemoda.ru
Обувь с отделкой из меха
Альтернативой уггам, которые постепенно уходят из моды, станут всевозможные сапоги и ботинки с меховой отделкой. Они не только сделают ваш образ очень стильным, но и вам будет в них очень тепло.
Фото: smartwomens.ru
Фото: womenshealth.su
Фото: marieclaire.ru
Ранее OBOZREVATEL подготовил подборку из самой красивой, стильной и теплой верхней одежды на зиму 2020 года.
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