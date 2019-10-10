Модная обувь на зиму 2020: главные тренды сезона

Обдумывая свои предстоящие модные образы на зимний сезон ни в коем случае не стоит забывать об обуви. Ведь именно она сделает их завершенными.

OBOZREVATEL предлагает подборку трендовой обуви на зиму 2020 года.

Блочный каблук

Начнем с того, что квадратные каблуки намного более устойчивые, чем тонкие. Поэтому такой вариант обуви будет не только очень модным этой зимой, но и практичным. Отметим, что ботинки с блочным каблуком подойдут под любой образ: как под женственный, так и под более дерзкий.

Фото: vogue.ua

Фото: vogue.ua

Фото: vogue.ua

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Высокие ботфорты

Высокие сапоги — это обувь, которую вы просто обязаны иметь в своем гардеробе в зимнем сезоне. Они будут держат ноги в тепле и привнесут модный штрих в любой наряд.

Фото: modnayaobuvru.ru

Фото: kleo.ru

Фото: ledysoveti.ru

Грубые ботинки

Грубые и брутальные ботинки также остаются в центре внимания зимой 2020 года. Отметим, что их можно комбинировать как с платьями, так и узкими брюками.

Фото: smartwomens.ru

Фото: smartwomens.ru

Фото: voguemoda.ru

Обувь с отделкой из меха

Альтернативой уггам, которые постепенно уходят из моды, станут всевозможные сапоги и ботинки с меховой отделкой. Они не только сделают ваш образ очень стильным, но и вам будет в них очень тепло.

Фото: smartwomens.ru

Фото: womenshealth.su

Фото: marieclaire.ru

Ранее OBOZREVATEL подготовил подборку из самой красивой, стильной и теплой верхней одежды на зиму 2020 года.

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