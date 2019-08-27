"Мо**альский прапор": старое фото рэперши, выступавшей на Марше Достоинства, разозлило сеть

Украинская певица Алина Паш, которая выступила перед президентом Владимиром Зеленским в День Независимости, возмутила сеть своим старым фото.

Так, на нем она позировала в куртке, которая по цвету похожа на флаг РФ. Об этом на своей странице в Facebook написал Василий Савчур.

"Она давала концерты в Москве! Это факт", "Не стоило прерывать Государственный гимн этим посмешищем, не ассоциируется с Украиной ни по виду, ни по содержанию", — пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 августа Паш выступила с рэпом на Майдане, однако не всем понравилась такая инициатива в День Независимости. В связи с этим OBOZREVATEL вспомнил, кто она такая, и какие композиции выпускала в последнее время.

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