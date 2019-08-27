Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Люди

"Мо**альский прапор": старое фото рэперши, выступавшей на Марше Достоинства, разозлило сеть

3.5т Читать материал на украинском

Украинская певица Алина Паш, которая выступила перед президентом Владимиром Зеленским в День Независимости, возмутила сеть своим старым фото.

Так, на нем она позировала в куртке, которая по цвету похожа на флаг РФ. Об этом на своей странице в Facebook написал Василий Савчур.

"Мо**альский прапор": старое фото рэперши, выступавшей на Марше Достоинства, разозлило сеть
Новости
"Деньги закончились?" В России разразились истерикой из-за "выступления" Катамадзе
"Мо**альский прапор": старое фото рэперши, выступавшей на Марше Достоинства, разозлило сеть

"Она давала концерты в Москве! Это факт", "Не стоило прерывать Государственный гимн этим посмешищем, не ассоциируется с Украиной ни по виду, ни по содержанию", — пишут в сети.

"Мо**альский прапор": старое фото рэперши, выступавшей на Марше Достоинства, разозлило сеть
"Мо**альский прапор": старое фото рэперши, выступавшей на Марше Достоинства, разозлило сеть
"Мо**альский прапор": старое фото рэперши, выступавшей на Марше Достоинства, разозлило сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 августа Паш выступила с рэпом на Майдане, однако не всем понравилась такая инициатива в День Независимости. В связи с этим OBOZREVATEL вспомнил, кто она такая, и какие композиции выпускала в последнее время.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
52
6
Смешно
1
Интересно
25
Печально
10
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
CARGO 100
CARGO 100
Вам вообще надо исключить с продажи всё, где есть белое, синее и красное. Не вздумайте жрать салат с помидорами и луком с синей посуды ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
kiy Valeriy
kiy Valeriy
убога співачка!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...