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5 сентября • обновлено в 18:14
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"Мне нравится Украина": JAH KHALIB рассказал о переезде в Киев

1.7т Читать материал на украинском

Популярный рэпер из Казахстана JAH KHALIB (Бахтияр Мамедов) сообщил о своем переезде в Киев. Так, артист отметил, что ему очень комфортно в Украине и он "испытывает к этой стране теплые чувства".

До этого музыкант жил в Москве и, по его словам, это имело негативное влияние на его жизнь и творчество. Об этом Мамедов рассказал в интервью Рамине Эсхакзай.

Рамина Эсхакзай и JAH KHALIB

Рамина Эсхакзай и JAH KHALIB

Скриншот из видео

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"Я постоянно в Киеве. Приезжаю сюда творить, вдохновляться. Мне нравится Украина, я испытываю очень теплые чувства к этой стране. Ну и здесь поток творчества лучше идет. Я жил в Москве до этого и мне там было тяжело. Меня ничего не "перло" и жизнь как-то под откос пошла. Мы приехали в Киев, продолжили альбом делать и здесь сразу все пошло. Я считаю Киев творческой Меккой. Москва просто не мой город, а в Киеве и в Украине я себя чувствую комфортно", - сказал артист.

Как ранее писал OBOZREVATEL, на концерте популярного артиста Макса Коржа в Москве фанаты развернули флаг Украины.

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Персона
Jah Khalib
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Andria Viktor
Andria Viktor
Поперло..
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