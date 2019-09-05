"Мне нравится Украина": JAH KHALIB рассказал о переезде в Киев

Популярный рэпер из Казахстана JAH KHALIB (Бахтияр Мамедов) сообщил о своем переезде в Киев. Так, артист отметил, что ему очень комфортно в Украине и он "испытывает к этой стране теплые чувства".

До этого музыкант жил в Москве и, по его словам, это имело негативное влияние на его жизнь и творчество. Об этом Мамедов рассказал в интервью Рамине Эсхакзай.

Рамина Эсхакзай и JAH KHALIB Скриншот из видео

"Я постоянно в Киеве. Приезжаю сюда творить, вдохновляться. Мне нравится Украина, я испытываю очень теплые чувства к этой стране. Ну и здесь поток творчества лучше идет. Я жил в Москве до этого и мне там было тяжело. Меня ничего не "перло" и жизнь как-то под откос пошла. Мы приехали в Киев, продолжили альбом делать и здесь сразу все пошло. Я считаю Киев творческой Меккой. Москва просто не мой город, а в Киеве и в Украине я себя чувствую комфортно", - сказал артист.

Как ранее писал OBOZREVATEL, на концерте популярного артиста Макса Коржа в Москве фанаты развернули флаг Украины.

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