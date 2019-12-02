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2 декабря • обновлено в 11:13
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"Мне дали семь месяцев": у известной иконы стиля из РФ диагностировали смертельную болезнь

7.8т
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Известная российская фэшн-икона и предприниматель Мирослава Дума впервые рассказала о смертельном диагнозе.

На своей странице в Instagram Дума опубликовала пост, в котором призналась, что в начале года у нее обнаружили страшную болезнь – редкое заболевание легких.

"В этом году мне поставили диагноз редкое заболевание легких, и дали 7 месяцев, чтобы жить. Тогда это было безумно страшно, но, оглядываясь назад, я понимаю, что последние несколько месяцев восстановления были, возможно, самыми счастливыми месяцами в моей жизни", пишет Мирослава.

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По словам Думы, после того, как она узнала о своем диагнозе, она пересмотрела взгляды на жизнь:

"Я поняла, как сильно люблю жизнь, как прекрасен наш мир и как сильно я хочу остаться здесь. С людьми, которых я люблю. Впервые в жизни я увидел ярко-голубое небо. И красивую зелень деревьев. Как будто я раньше жила на другой планете. Я просыпаюсь счастливой только потому, что могу провести здесь еще один день. Не требуя большего и не пытаясь бежать быстрее".

Мирослава Дума

Мирослава Дума

Instagram

Также девушка написала, что привело к смертельному диагнозу:

"Годы самокритики и сомнений, стресс, диеты, физическое, умственное и эмоциональное давление привели к тому, что моя иммунная система рухнула. Я смертельно заболела. Теперь я понимаю, что эти последние месяцы были также самыми творческими месяцами за все мои 34 года. Однако успех для меня сегодня измеряется не внешними показателями, а тем, что внутри. Он измеряется моим собственным здоровьем и здоровьем тех, кого я люблю. Измеряется тем, какой я решила внести свой вклад в мир".

Мирослава Дума

Мирослава Дума

Instagram

По словам Думы, болезнь удалось диагностировать на ранней стадии.

Мирослава Дума

Мирослава Дума

Instagram

Мирослава Дума

Мирослава Дума

Instagram

Мирослава Дума

Мирослава Дума

Instagram

Мирослава Дума

Мирослава Дума

Instagram

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что звезда фильма "Чародеи" Александра Яковлева больна раком. Артистка борется с заболеванием уже два года. По словам Яковлевой, узнав о смертельном диагнозе, она сильно испугалась.

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Автор
Анна Михно
Место
Россия
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семенов Александр
семенов Александр
Девочку конечно ,жалко, но "иконой" она является только в ,воспаленных из-за ношения кастрюли,головах.
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семенов Александр
семенов Александр
Кацaп Кацaпыч, это ты по себе судишь?
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
семенов Александр, для тебя, животное, икона это корыто!
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