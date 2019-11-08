"Мне больно": Притула стихом отреагировал на скандал с Молочным

Украинский комик и телеведущий, ранее кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Голос" Сергей Притула отреагировал на скандал с бывшим участником шоу "Файна Юкрайна" Андреем Молочным.

Так, комик написал на своей странице в Facebook стихотворение, которое посвятил коллеге.

Притула написал, что "Антон из Жашкова давно не живет с Маричкой". таким образом, он вспомнил героев, которых играл в шоу "Файна Юкрайна" вместе с Молочным.

Коли від мене ти пішла, я горько плакав. Обидва локтя іскусав, пропив ларьочки гриль. На пост твій в інстаграмі я натрапив... Заплакав ще раз і зламав костиль!

Притула и Молочный в шоу "Файна Юкрайна" Кадр из видео

Он добавил, что эта ситуация делает ему больно.

"Господа, прошу не устраивать фестиваль оскорблений в комментах. Вас интересовала моя реакция и вы просили меня отреагировать на инфоповод. Я отреагировал. Оскорбления - у себя на страницах. У меня - нет. Мне достаточно больно. Сам факт этого инфоповода. Благодарю за понимание", - написал он.

Как ранее писал OBOZREVATEL, сеть взбесило заявление бывшей звезды украинского Сomedy и соавтора шоу "Файна Юкрайна". В частности, блогер Антон Ходза написал о своем недовольстве в Facebook.

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