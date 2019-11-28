Младше на 31 год: муж Заворотнюк нашел новую звездную партнершу

Муж звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием в реабилитационном центре элитной клиники на Рублевке, Петр Чернышев нашел новую партнершу на льду.

Ей стала 17-летняя олимпийская чемпионка Алина Загитова. Об этом в интервью изданию "Телепрограмма" рассказала автор ледового шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств" Татьяна Навка.

Алине Загитовой 17 лет. Постановка Татьяны Навки станет первой в ее профессиональной карьере. Кроме Загитовой в ледовом спектакле дебютирует дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова — 5-летняя Надежда.

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