Младше на 31 год: муж Заворотнюк нашел новую звездную партнершу

Муж звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием в реабилитационном центре элитной клиники на Рублевке, Петр Чернышев нашел новую партнершу на льду.
Ей стала 17-летняя олимпийская чемпионка Алина Загитова. Об этом в интервью изданию "Телепрограмма" рассказала автор ледового шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств" Татьяна Навка.
Алине Загитовой 17 лет. Постановка Татьяны Навки станет первой в ее профессиональной карьере. Кроме Загитовой в ледовом спектакле дебютирует дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова — 5-летняя Надежда.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Отмечается, что актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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