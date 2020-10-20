Мишина ответила на провокационные вопросы об участии в шоу "Холостячка"

Украинская актриса Ксения Мишина стала главной героиней нового шоу "Холостячка", которое уже 23 октября впервые выйдет в эфир телеканала СТБ.

Участники реалити будут удивлять зрителей с каждым разом все больше, а также будут пытаться бороться за внимание Ксении. Во время свиданий и церемоний "Холостячка" будет вручать мужчинам бутоньерки, чтобы в конечном итоге определиться, с кем хочет продолжить отношения вне проекта. Поэтому OBOZREVATEL перед премьерой узнал у Мишиной ответы на провокационные вопросы о шоу.

Табу на шоу

К каким-то интимным отношениям, поцелуям я довольно серьезно отношусь. Поэтому я для себя решила, что буду следовать исключительно своим желаниям и своим чувствам. Если я захочу поцеловать определенного мужчину, я это сделаю.

Конфликты с мужчинами

Были конечно неприятные ситуации, кто-то себя очень эмоционально показывал, были и агрессивные моменты. Я уже попрощалась с этим мужчиной.

Фавориты

Конечно есть. У меня несколько фаворитов. Но каждый раз мужчина открывается с новой стороны. Иногда я иду на свидание и думаю, что что-то здесь не то. И тут вдруг все складывается невероятно, мужчина показывает себя с такой стороны, что я просто очарована. И у меня появляется новый фаворит. Поэтому это все очень нестабильно пока, но я думаю, что дальше будет все понятно.

Пиар на шоу

Если даже мужчины сначала пришли только для того, чтобы повысить какие-то свои рейтинги, я не исключаю того, что это тоже могло потом перерасти в чувства. Придя за одним, вы имеете совсем другое. Вот и все. И этот момент меня абсолютно не смущает.

Сюрпризы от мужчин

У дома есть магазин, нас туда иногда пускают. Там есть продавщица Валя, у нее есть мобильный телефон, сыр и колбаса. Участники могут за эти 4 минуты успеть позвонить кому-то и рассказать, что нужно купить или сделать. Нам еще конечно во многом помогают сценаристы, режиссеры. Доставать телефон, заказывать что-то, договариваться, чтобы что-то куда-то привезли. Нас держат в тонусе.

Взаимопонимание между сыном и будущим избранником

Сын – это неотъемлемая часть меня. Мужчина тоже должен заботиться о нем, здесь придется отношения не только со мной строить, но и с моим сыном.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мишина поделилась первыми фото со съемок проекта "Холостячка". На них актриса позировала в белом банном халате и комнатных тапочках.