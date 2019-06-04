"Меня судят пол года": популярный в РФ блогер BadComedian угодил в громкий скандал

Российская кинокомпания Kinodanz подала в суд на видеоблогера Евгения Баженова, который известен как BadComedian. Компания судится с ним с начала 2019 года из-за обзора фильма "За гранью реальности".

Об этом Баженов рассказал на своем YouTube-канале. По его словам, на личной встрече представители Kinodanz заявили, что за ними стоят "очень влиятельные люди".

Евгений Баженов Эхо Москвы

"Я тут подумал, а не закрыть ли мне канал. Почему? Потому что уже пол года меня судят. Судебная тяжба идет с начала 2019 года. И казалось бы, прорвемся, но меня убивает абсурдность ситуации", - заявил BadComedian.

По версии кинокомпании, влогер нарушил авторские права, превысив объем цитирования видеоряда "исходного произведения". Сам BadComedian отметил, что в российском законодательстве подобные лимиты не установлены.

"Абсурд в том, что на каждый фильм компании Kinodanz выделяло деньги Министерство культуры РФ. То есть, по сути, мы, налогоплательщики, сами оплачиваем попытку цензурировать критику", - возмутился Баженов.

BadComedian Юга.ру

Также Баженов заявил, что на личной встрече представители Kinodanz заявили, что за ними стоят "очень влиятельные люди" и их поддерживают в Минкультуры, а BadComedian "портит им репутацию".

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак встала на защиту блогера BadComedian.

"С ужасом наблюдаю за развитием ситуации вокруг талантливейшего киноблогера BadComedian, за которым я давно и с удовольствием слежу. Парня прессуют за критику, скажем так, не очень хороших фильмов, в которых вложился Минкульт. Подали в суд, требуют миллионы, грозятся пох*рить канал. Ау, чиновники, да BadComedian популяризовал российское кино, благодаря ему наши фильмы смотрят и обсуждают. Остановитесь", - написала Собчак в своем Telegram-канале "Кровавая барыня".

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