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29 ноября • обновлено в 11:38
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Меланию Трамп унизили во время выступления: за что ненавидят первую леди

8.6т
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Первую леди США Меланию Трамп студенты освистали во время ее выступления на молодежном саммите в университете Мэриленда.

Во время того, как первая леди произносила речь, студенты выкрикивали оскорбления в ее адрес и шумели. Видео с выступления Трамп уже появилось в сети.

Мелания Трамп

Мелания Трамп

Getty

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Несмотря на свист и крики, Мелания все равно пыталась произнести свою речь, которая продлилась всего шесть минут.

Как оказалось, такой прием Трамп связан с публикацией Дональда Трампа в Twitter, сделанной еще несколько месяцев назад. Тогда президент написал, что Балтимор - грязный, опасный и отвратительный город.

Мелания и Дональд Трамп

Мелания и Дональд Трамп

Getty

Однако после своего заявления Дональд так и не появился в штате Мэриленд, поэтому с обидой местных жителей столкнулась именно его супруга.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, супруга президента США Дональда Трампа Мелания нелепо оконфузилась на публике. Первая леди не смогла перерезать ленту на открытии монумента Джорджу Вашингтону после реконструкции.

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Автор
Анна Михно
Персона
Мелания Трамп (Melania Trump)
Место
США
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