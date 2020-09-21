Мейхер стала первой рекордсменкой на "Танцях з зірками" из-за страстного выступления

Во время четвертого эфира шоу "Танці з зірками 2020" экс-участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и ее партнер Кирилл Васюк восхитили зрителей страстным танго.

Соответствующее видео разместили на официальной странице программы в Youtube. Отметим, что своим выступлением пара также заслужили похвалу и рекордные 40 баллов от судей (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Опять технически, опять круто – была практически животная страсть на паркете. Я думаю, когда ваши конкуренты видят Надежду, то понемногу теряют свою", – отметил судья шоу Влад Яма.

Поклонники в свою очередь заявили, что Мейхер достойна победы в шоу "Танці з зірками".

"Надя дает фору молодым, она перетанцует их всех! Сколько страсти, эмоций, темперамента – огонь!", "До мурашек, Надя! Браво, танец был на высшем уровне", "Шикарный танец, шикарная Надежда – желаю победы", "Надя достойна финала", "Надя, это браво! Я за вас, вы однозначно должны выиграть это шоу. Танцы прекрасные, и вы тоже", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время третьего прямого эфира "Танців з зірками" между Ольгой Фреймут и Екатериной Кухар разгорелся конфликт. Так, телеведущая эмоционально отреагировала на критику судьи шоу ее танца и призвала балерину "пойти в церковь и покаяться".