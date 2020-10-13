Мейхер о танце с Димопулос: поддались эмоциям, это был мой первый поцелуй с женщиной

Во время седьмого эфира шоу "Танці з зірками" Надежда Мейхер и Санта Димопулос совместно выполнили яркий пасодобль. Участницы признались, что в конце выступления поддались эмоциям, поэтому и поцеловались.

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Мейхер рассказала, что вместе со своей конкуренткой пытались вложить в танец много огня и страсти, пишет пресс-служба телеканала "1+1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Пасодобль у нас получился зажигательным и страстным, мы с Сантой вжились в роли настолько, что в финале поддались эмоциям, и это был мой первый поцелуй с женщиной", – поделилась Мейхер.

В свою очередь, Димопулос отметила, что относится к Надежде с уважением и восхищением, поэтому ей было интересно поработать вместе с ней над танцем.

"Я поражена тем, насколько Надежда ответственно относится к работе, мы оставались в зале для репетиций до позднего вечера. В общении она очень мягкая и приятная, а работа с постановкой и танцем – это как пожар, сквозь который мы прошли вместе", – добавила Димопулос.

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам седьмого выпуска шоу "Танці з зірками" в зоне риска оказались две пары: Ольга Фреймут и Илья Падзина и фавориты шоу Надежда Мейхер и Кирилл Васюк. В итоге проект не покинула ни одна из них. Все подробности седьмого выпуска шоу читайте по ссылке.