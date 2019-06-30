Мать детей Пугачевой? Орбакайте впервые отреагировала на слухи

Российская певица и актриса Кристина Орбакайте впервые прокомментировала слухи о том, что она является матерью детей Аллы Пугачевой. Так, артистка не подтвердила и не опровергла информацию, которая ранее появилась в СМИ.

Одно из изданий сообщило в своем заголовке, что Пугачева довела Орбакайте до седых волос, в другом говорилось, что дочь с матерью в последнее время живут "как кошка с собакой", пишет "КП".

Кристина Орбакайте и Алла Пугачева VistaNews.ru

Еще несколько изданий написали о том, что детей Пугачевой от Максима Галкина на самом деле родила Орбакайте.

"Решила посмотреть новости. Да уж, теперь точно понятно, наша желтая "пресса" превосходит себя", - написала певица.

Поддержать артистку решила ее подруга Яна Рудковская. Она написала Орбакайте, что удивляться таким публикациям не стоит. Та ответила, что не особо переживает по этому поводу, поскольку с детства привыкла к тому, что вокруг нее и ее семьи плодятся слухи.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российское издание VladTime.ru заявило, что донором яйцеклеток для звездной четы Аллы Пугачевой и Максима Галкина могла стать родная дочь примадонны Кристина Орбакайте.

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