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19 мая • обновлено в 23:48
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Maruv показала тело в прозрачном белье: горячее фото

4.2т
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Украинская певица Maruv (Анна Корсун) поделилась с поклонниками пикантным фото.

Так, на нем звезда позировала в прозрачном боди в бельевом стиле, продемонстрировав соблазнительное тело. Соответствующий снимок певица опубликовала в своих Instagram-сторис.

Maruv

Maruv

Фото: instagram/maruvofficial

Соблазнительная Maruv

Соблазнительная Maruv

Фото: instagram/maruvofficial

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Maruv, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Maruv сексуально позирует на камеру

Maruv сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/maruvofficial

Maruv в откровенном боди

Maruv в откровенном боди

Фото: instagram/maruvofficial

Maruv продемонстрировала "пятую точку"

Maruv продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/maruvofficial

Соблазнительная Maruv

Соблазнительная Maruv

Фото: instagram/maruvofficial

Maruv в откровенном купальнике

Maruv в откровенном купальнике

Фото: instagram/maruvofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица MARUV удивила поклонников странным образом. Она показала снимок, на котором позировала в латексном костюме.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
MARUV
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес шоу
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