Maruv показала тело в прозрачном белье: горячее фото

Украинская певица Maruv (Анна Корсун) поделилась с поклонниками пикантным фото.

Так, на нем звезда позировала в прозрачном боди в бельевом стиле, продемонстрировав соблазнительное тело. Соответствующий снимок певица опубликовала в своих Instagram-сторис.

Maruv Фото: instagram/maruvofficial

Соблазнительная Maruv Фото: instagram/maruvofficial

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Maruv, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Maruv сексуально позирует на камеру Фото: instagram/maruvofficial

Maruv в откровенном боди Фото: instagram/maruvofficial

Maruv продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/maruvofficial

Соблазнительная Maruv Фото: instagram/maruvofficial

Maruv в откровенном купальнике Фото: instagram/maruvofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица MARUV удивила поклонников странным образом. Она показала снимок, на котором позировала в латексном костюме.

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